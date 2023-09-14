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Скандал в Укрзалізниці: жінку з інвалідністю посадили у звичайний вагон

14 вересня 2023 16:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Скандал в Укрзалізниці: жінку з інвалідністю посадили у звичайний вагон
Пасажирка Софія Грубова. Фото: facebook.com/sofiia.hrubova
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Жінка з інвалідністю Софія Грубова з Дніпра зіткнулася з проблемою під час подорожі потягом: їй довелося провести 18 годин без доступу до туалету. Річ у тому, що на маршруті Львів-Дніпро її посадили у звичайний вагон.

Про це пасажирка повідомила у соцмережах.

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Суть скандалу

Раніше Софія не стикалася з подібними труднощами під час подорожей українськими залізницями. Цього разу у попередньому вагоні, в якому вона планувала поїхати, не було місць, тож Грубова вирішила вирушити наступного дня. Однак її місце знаходилося у старому вагоні, де туалет був недоступний, і вона була змушена залишатися на своєму місці весь час колії.

Своєю чергою Укрзалізниця визнала, що стався непередбачений інцидент, через який довелося змінити вагон з урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями.

Компанія зізналася, що не змогла додати спеціальний вагон чи замінити його вчасно. Відповідальні з Укрзалізниці перепросили перед Софією і обіцяли покращити комунікацію з пасажирами в подібних ситуаціях.

Тим часом Грубова наголосила на важливості попереднього інформування пасажирів про такі зміни. Вона уточнила, що залізнична станція мала всю необхідну контактну інформацію. У майбутньому Софія має намір купувати квитки до спеціалізованих вагонів онлайн, щоб зменшити незручності при організації поїздок.

Нагадаємо, що восени почне курсувати новий щоденний поїзд Варшава — Рава-Руська. На станції Рава-Руська буде організована зручна пересадка на поїзди до Львова.

 

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