Валентина Резниченко лишили мандата в Днепропетровском облсовете: что известно

Скандального экс-главу Днепропетровщины лишили депутатского мандата в облсовете
Бывшего главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко освободили от депутатства в областном совете на основании его заявления. Соответствующее решение было принято депутатами на сессии 3 февраля.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Решение облсовета
Решение о лишении Резниченко мандата поддержали 92 депутата, один был "против", четверо воздержались.
Валентин Резниченко был избран в Днепропетровский областной совет по спискам от партии "Предложение".
24 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав областных военных администраций, в частности уволил главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Валентин Резниченко возглавлял Днепропетровскую ОВА дважды: 2015-2019 – при президентстве Петра Порошенко и с декабря 2020 по январь 2022 – при президентстве Владимира Зеленского.
Скандалы, связанные с Резниченко
Ранее журналисты "Схем" (Радио Свобода) и "Украинской правды" опубликовали расследование о связи между тогдашним главой Днепропетровской ОВА Резниченко и компанией, на которую ДОВА с марта направила полтора миллиарда бюджетных гривен на восстановление дорог в области, после чего Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по статьям "злоупотребление властью или служебным положением" и "легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)".
После этого в Днепре правоохранители провели серию обысков у фигурантов уголовного дела, связанного с "Большой стройкой", среди которых председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он не комментировал обыски и начатое правоохранителями расследование.
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский впервые провел Ставку верховного главнокомандующего в двойном формате. Одной из тем обсуждения стали последние разоблачения коррупции в органах власти.