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Скандального ексглаву Дніпропетровщини позбавили депутатського мандата в облраді

3 лютого 2023 16:13
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Валентина Резніченка позбавили мандата у Дніпропетровській облраді: що відомо
Валентин Резніченко раніше став фігурантом журналістського розслідування
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Колишнього голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка звільнили від депутатства в обласній раді на підставі його заяви. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії 3 лютого.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". 

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Рішення облради

Рішення про позбавлення Резніченка мандата підтримали 92 депутати, один був "проти", четверо утрималися.

Валентин Резніченко був обраний до Дніпропетровської обласної ради за списками від партії "Пропозиція".

24 січня Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення п’яти голів обласних військових адміністрацій, зокрема звільнив голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Валентин Резніченко очолював Дніпропетровську ОВА двічі: 2015-2019 року – за президентства Петра Порошенка та з грудня 2020 по січень 2022 року – за президентства Володимира Зеленського.

Скандали, пов'язані з Резніченком

Раніше журналісти "Схем" (Радіо Свобода) і "Української правди" опублікували розслідування про зв’язок між тодішнім головою Дніпропетровської ОВА Резніченком і компанією, на яку ДОВА з березня спрямувала півтора мільярда бюджетних гривень на відбудову доріг в області, після чого Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями "зловживання владою або службовим становищем" і "легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)".

Після цього у Дніпрі правоохоронці провели серію обшуків у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної із "Великим будівництвом", серед яких – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він не коментував обшуків та розпочатого правоохоронцями розслідування.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський вперше провів Ставку верховного головнокомандувача у подвійному форматі. Однією із тем обговорення стали останні викриття корупції у органах влади

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