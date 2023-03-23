Схемы нелегального выезда за границу: СБУ сообщила о подозрении организаторам
Служба безопасности Украины ликвидировала 14 новых схем для нелегального выезда за границу военнообязанных мужчин. 34-м организаторам незаконной деятельности было сообщено о подозрении.
Об этом сообщает СБУ.
Что предлагали уклонистам?
Военнообязанным мужчинам, которые стремились уехать за границу, организаторы предлагали сделать это на основе фиктивных документов. Также уклонистам предлагали добраться до других стран в обход контрольно-пропускных пунктов.
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За свои услуги организаторы просили от двух до 13,5 тысячи долларов. Стоимость зависела от срочности выезда и места регистрации заказчиков.
В Запорожье незаконную деятельность организовал врач местной частной клиники, в подельники взял трех коллег. Вместе они оформляли беглецам инвалидность.
В Днепре трое "предпринимателей" выдавали фальшивые медицинские справки, касающиеся непригодности к военной службе.
В Винницкой области, с помощью поддельных печатей и штампов различных госучреждений и частных организаций, выдавали временные удостоверения военнообязанных, справки военно-врачебной комиссии и другие документы. Занимались подделками пятеро жителей областного центра.
А в Кировоградской области преступниками оказались представители одного из благотворительных фондов. Они предлагали мужчинам уехать за границу якобы в качестве водителей гуманитарных перевозок. Для этого вносили ложные данные в систему "Путь".
Также сотрудники военной контрразведки СБУ разоблачили еще 10 фактов переправки уклонистов за границу в Волынской, Одесской, Черновицкой и Закарпатской областях. В настоящее время всем фигурантам сообщено о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Продолжаются расследования.
Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Несмотря на это, есть граждане, которые пытаются избежать службы в армии, за что могут быть осуждены.