Схемы нелегального выезда за границу: СБУ сообщила о подозрении организаторам

СБУ разоблачила уклоняющихся от мобилизации в условиях войны

Служба безопасности Украины ликвидировала 14 новых схем для нелегального выезда за границу военнообязанных мужчин. 34-м организаторам незаконной деятельности было сообщено о подозрении.



Об этом сообщает СБУ.

Что предлагали уклонистам?

Военнообязанным мужчинам, которые стремились уехать за границу, организаторы предлагали сделать это на основе фиктивных документов. Также уклонистам предлагали добраться до других стран в обход контрольно-пропускных пунктов.

За свои услуги организаторы просили от двух до 13,5 тысячи долларов. Стоимость зависела от срочности выезда и места регистрации заказчиков.



В Запорожье незаконную деятельность организовал врач местной частной клиники, в подельники взял трех коллег. Вместе они оформляли беглецам инвалидность.

В Днепре трое "предпринимателей" выдавали фальшивые медицинские справки, касающиеся непригодности к военной службе.

В Винницкой области, с помощью поддельных печатей и штампов различных госучреждений и частных организаций, выдавали временные удостоверения военнообязанных, справки военно-врачебной комиссии и другие документы. Занимались подделками пятеро жителей областного центра.

А в Кировоградской области преступниками оказались представители одного из благотворительных фондов. Они предлагали мужчинам уехать за границу якобы в качестве водителей гуманитарных перевозок. Для этого вносили ложные данные в систему "Путь".

Также сотрудники военной контрразведки СБУ разоблачили еще 10 фактов переправки уклонистов за границу в Волынской, Одесской, Черновицкой и Закарпатской областях. В настоящее время всем фигурантам сообщено о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Продолжаются расследования.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Несмотря на это, есть граждане, которые пытаются избежать службы в армии, за что могут быть осуждены.