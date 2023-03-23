Схеми нелегального виїзду за кордон: СБУ повідомила про підозру організаторам

СБУ викрила ухилянтів від мобілізації в умовах війни

Служба безпеки України ліквідувала 14 нових схем для нелегального виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Відтак 34-м організаторам незаконної діяльності було повідомлено про підозру.



Про це повідомляє СБУ.

Що пропонували ухилянтам?

Військовозобов'язаним чоловікам, які прагнули виїхати за кордон, організатори пропонували зробити це на основі фіктивних документів. Також ухилянтам пропонували дістатися інших країн в обхід контрольно-пропускних пунктів.

За свої послуги організатори просили від двох до 13.5 тисяч доларів. Вартість залежала від терміновості виїзду та місця реєстрації замовників.



У Запоріжжі незаконну діяльність організував лікар місцевої приватної клініки, у подільники узяв трьох колег. Разом вони оформлювали інвалідність втікачам.

У Дніпрі троє "підприємців" видавали фальшиві медичні довідки, щодо непридатності до військової служби.

На Вінничині, за допомогою підроблених печаток та штампів різних держустанов та приватних організацій, видавали тимчасові посвідчення військовозобов’язаних, довідки військово-лікарської комісії та інші документи. Займалися підробками п'ятеро жителів обласного центру.

А у Кіровоградській області злочинцями виявилися представники одного із благодійних фондів. Вони пропонували чоловікам виїхати за кордон нібито у якості водіїв гуманітарних перевезень. Для цього вони вносили неправдиві дані у систему "Шлях".

Також співробітники військової контррозвідки СБУ, викрили ще 10 фактів переправлення ухилянтів за кордон у Волинській, Одеській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Наразі усім фігурантам повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Тривають розслідування.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Попри це є громадяни, які намагаються уникнути служби в армії, за що можуть бути засуджені.