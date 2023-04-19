Хранилища газа в ЕС вышли на рекордный уровень: заполнены более, чем на половину

Хранилища газа ЕС заполнены более чем на 50%. Фото: Reuters

В газовых хранилищах ЕС сохранились рекордные объемы газа после достаточно теплой зимы. Такое произошло впервые за десять лет.

Об этом сообщает Financial Times.

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Как отмечает Gas Infrastructure Europe, в конце марта хранилища блока были заполнены более чем на 50% — это самый высокий уровень по меньшей мере с 2011 года.

В то же время, это укрепляет надежды на то, что зависимость от России ощутимо уменьшится.

"Газовые хранилища ЕС заполнены более чем наполовину, а это значит, что мы завершили этот отопительный сезон в комфортном положении", — отметила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

Она также добавила, что сейчас блок имеет гораздо больше возможностей для того, чтобы сократить импорт российского газа. А в будущем вообще отказаться от него.

Напомним, недавно мы писали о том, что Европейский Союз поддержал реформу по уменьшению углеродных выбросов. Страны ЕС ожидают повышения затрат на загрязнение и сокращенность выбросов углекислого газа.