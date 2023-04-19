Сховища газу в ЄС вийшли на рекордний рівень: заповнені більш, ніж на половину

Сховища газу ЄС заповнені більш, ніж на 50%. Фото: Reuters

У газових сховищах ЄС збереглися рекордні обсяги газу після досить теплої зими. Таке сталось уперше за десять років.

Про це повідомляє Financial Times.

Читайте також:

Як зазначає Gas Infrastructure Europe, у кінці березня сховища блоку були заповнені більш, ніж на 50% — це є найвищим рівнем щонайменше з 2011 року.

Водночас це зміцнює надії на те, що залежність від Росії відчутно зменшиться.

"Газові сховища ЄС заповнені більш, ніж наполовину, а це означає, що ми завершили цей опалювальний сезон в комфортному положенні", — зазначила комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон.

Вона також додала, що нараз блок має набагато більше можливостей для того, аби скоротити імпорт російського газу. А в майбутньому і взагалі відмовитися від нього.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Європейський Союз підтримав реформу щодо зменшення вуглецевих викидів. Країни ЄС очікують підвищення витрат на забруднення і скороченість викидів вуглекислого газу.