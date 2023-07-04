Какое количество военнообязанных добровольно приходят в ТЦК — статистика

Украинские военнообязанные пришли в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. Фото: ЖОТЦК и СП

В начале полномасштабного вторжения украинцы были сплочены как никогда раньше. Мужчины выстраивались в очереди в ТЦК, чтобы присоединиться к ВСУ и защищать свое государство. Однако с течением времени количество желающих существенно снизилось. Пока цифра совсем не радует.

Руководитель Львовского областного ТЦК и СП полковник Александр Тищенко в интервью Leopolis.news рассказал, какое количество военнообязанных добровольно приходят в ТЦК и какие меры вынуждены предпринимать военные, чтобы мобилизация не оказалась под угрозой.

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Данные Тищенко радуют мало:

"Добровольно к военкоматам приходит где-то около 20% от плановой задачи, которую мы должны выполнить".

Причем, как отмечает полковник, половина из этих 20% — контрактники.

По его словам, если ТЦК не будут раздавать повестки в общественных местах, доставлять мужчин для уточнения данных, мобилизация окажется под угрозой.

Полковник Александр Тищенко. Фото: facebook.com/lvivobltck

Не надо бояться мобилизации или почему военнообязанным следует приходить в ТЦК

Тищенко отметил, что явка в территориальные центры комплектования не значит автоматическую мобилизацию. Чтобы попасть на военную службу, лицо должно пройти ряд обязательных процедур, включая медицинское освидетельствование.

"И те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию", — заверил руководитель Львовского областного ТЦК и СП.

Полковник призвал военнообязанных обновлять свои военно-учетные данные, чтобы ТЦК имели реальную картину о мобилизационной способности страны.

"Бывает, что вручают человеку повестку на улице, она приходит в ТЦК, а оказывается у нее трое детей или инвалидность. Спрашиваешь, почему не пришли и не обновили данные, а в ответ: "Я боюсь". Инвалидность, как и семейные обстоятельства, — это точно полное право на отсрочку", — рассказывает Тищенко.

Александр Тищенко подчеркнул, что приоритет ТЦК — это обеспечение нашей обороноспособности.

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