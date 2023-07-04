Яка кількість військовозобов'язаних добровільно приходять до ТЦК — статистика

Українські зобов'язані прийшли до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Фото: ЖОТЦК та СП

На початку повномасштабного вторгнення українці були згуртовані як ніколи раніше. Чоловіки вишукувалися в черги до ТЦК, щоб долучитися до ЗСУ та захищати свою державу. Проте з плином часу кількість охочих суттєво знизилася. Наразі цифра зовсім не радує.

Керівник Львівського обласного ТЦК та СП полковник Олександр Тіщенко в інтерв'ю Leopolis.news розповів, яка кількість військовозобов'язаних добровільно приходять до ТЦК та до яких заходів вимушені вдаватися військкоми, щоб мобілізація не опинилася під загрозою.

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Дані Тіщенка радують мало:

"Добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% від планового завдання, яке ми маємо виконати".

Причому, як зазначає полковник, половина з цих 20% контрактники.

За його словами, якщо ТЦК не будуть роздавати повістки у громадських місцях, доправляти чоловіків для уточнення даних, то мобілізація опиниться під загрозою.

Полковник Олександр Тіщенко. Фото: facebook.com/lvivobltck

Не треба боятися мобілізації або чому військовозобов'язаним варто приходити в ТЦК

Тіщенко наголосив, явка до територіальних центрів комплектування не значить автоматичну мобілізацію. Щоб потрапити на військову службу, особа має пройти низку обов'язкових процедур, включно з медичним оглядом.

"І ті, хто мають законні підстави, за станом здоров'я або інших причин не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії", — запевнив керівник Львівського обласного ТЦК та СП.

Полковник закликав військовозобов'язаних оновлювати свої військово-облікові дані, щоб ТЦК мали реальну картину про мобілізаційну спроможність країни.

"Буває, що вручають людині повістку на вулиці, вона приходить до ТЦК, а виявляється у неї троє дітей чи інвалідність. Питаєш, то чого ж не прийшли та не поновили дані, а у відповідь: "Я боюся". Інвалідність, як і сімейні обставини, — це точно повне право на відстрочку", — розповідає Тіщенко.

Олександр Тіщенко підкреслив, що пріоритет ТЦК — це забезпечення нашої обороноздатності.

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