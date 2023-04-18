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Сколько украинцев собираются вернуться из Польши: результаты опроса

18 апреля 2023 13:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сколько украинцев собираются вернуться из Польши: результаты опроса
Украинцы возвращаются домой из Польши. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Согласно исследованию Национального банка Польши, более половины беженцев из Украины, проживающих в Польше, планируют вернуться в Украину сразу после окончания войны. Такие настроения выявлены у 56% опрошенных беженцев, в то время как 19% из них хотели бы остаться в Польше на долгое время.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Нацбанка Польши.

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 Среди мигрантов из Украины, прибывших в Польшу до начала войны, о планах остаться в Польше заявили 55% респондентов.

Опрос, проведенный в ноябре 2022 года, показал, что больше всего беженцев, которые хотят вернуться домой, проживают в Малопольском (33% опрошенных), Куявско-Поморском (31% респондентов), Поморском, Люблинском и Подкарпатском (30%) воеводствах. Результаты этого опроса существенно отличаются от данных опроса, проведенного в мае 2022 года, когда о готовности быстро вернуться в Украину заявляли от 73% до 86% беженцев из этих регионов.

Интересно, что большинство беженцев из восточной Украины проживает в Куявско-Поморском воеводстве (33%), тогда как из западных областей Украины – в Подкарпатском воеводстве (34%). Вероятно, планы беженцев остаться в Польше дольше могут быть связаны с трудоустройством. Например, в Куявско-Поморском воеводстве трудоустроены только 51% украинцев, в Малопольском — 72%, в Люблинском — 73%. Однако в Поморском воеводстве среди беженцев самый высокий показатель трудоустройства — 93%.

Из опроса также стало известно, что 28% беженцев регулярно переводят деньги в Украину, причем в большинстве случаев суммы не превышают 1000 злотых (8700 гривен).

Напомним, что в Польше для граждан Украины продлили бесплатный проезд поездом, курсирующим по маршруту "Перемышль — Ганновер". Таким правом украинцы смогут пользоваться до конца мая текущего года.

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