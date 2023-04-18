Скільки українців мають намір повернутися з Польщі: результати опитування

Українці повертаються додому із Польщі. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Згідно з дослідженням Національного банку Польщі, більш ніж половина біженців з України, які проживають у Польщі, планують повернутися до України відразу після закінчення війни. Такі настрої виявлено у 56% опитаних біженців, тоді як 19% із них хотіли б залишитись у Польщі на довгий час.

Про це свідчать результати дослідження Нацбанку Польщі.

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Серед мігрантів з України, які прибули до Польщі до початку війни, про плани залишитись у Польщі заявили 55% респондентів.

Опитування, проведене у листопаді 2022 року, показало, що найбільше біженців, які хочуть повернутися додому, проживають у Малопольському (33% опитаних), Куявсько-Поморському (31% респондентів), Поморському, Люблінському та Підкарпатському (30%) воєводствах. Результати цього опитування суттєво відрізняються від даних опитування, проведеного у травні 2022 року, коли про готовність швидко повернутися до України заявляли від 73% до 86% біженців із цих регіонів.

Цікаво, що більшість біженців зі східної України мешкають у Куявсько-Поморському воєводстві (33%), тоді як із західних областей України — у Підкарпатському воєводстві (34%). Ймовірно, плани біженців залишитись у Польщі довше можуть бути пов'язані з працевлаштуванням. Наприклад, у Куявсько-Поморському воєводстві працевлаштовано лише 51% українців, у Малопольському — 72%, у Люблінському — 73%. Однак у Поморському воєводстві серед біженців найвищий показник працевлаштування — 93%.

З опитування також стало відомо, що 28% біженців регулярно переказують гроші в Україну, причому у більшості випадків суми не перевищують 1000 злотих (8700 гривень).

Нагадаємо, що у Польщі для громадян України продовжили безкоштовний проїзд потягом, що курсує маршрутом "Перемишль — Ганновер". Таким правом українці матимуть змогу користуватися до кінця травня поточного року.