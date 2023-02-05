Синоптики рассказали, какой будет погода 5 февраля

Прогноз погоды на 5 февраля

Сегодня, 5 февраля, во многих областях Украины будет снежить. Синоптики прогнозируют морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 5 февраля.

Ожидается небольшой снег, днем в Крыму с дождем. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза, в восточных и южных областях около 0°; в Карпатах ночью 11-16° мороза, днем 6-11° мороза; в Крыму ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.

Погода в Киевской области

Сегодня в Киевской области будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 5-10°, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 5-7°, днем 2-4° мороза.

Прогноз от народного синоптика

"Где-то выпадает снег, преимущественно небольшой, в западных областях до умеренного. В центральных областях, на юго-востоке без существенных осадков. Ветер в Украине северного и северо-восточного направлений умеренный, из-за противостояния атмосферных антиподов может быть порывистым, сильным порывам", — рассказала синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха ночью будет -6...-12°С, а днем -2...-5°С.

Напомним, 5 февраля синоптики прогнозируют морозы до -10 ° C и снегопады, в Украине ожидается похолодание.