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Сніг та мороз: синоптики розповіли про погоду, яку варто очікувати сьогодні

5 лютого 2023 07:49
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан
Синоптики розповіли, якою буде погода 5 лютого
Прогноз погоди на 5 лютого
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан

Сьогодні, 5 лютого, в багатьох областях України сніжитиме. Синоптики прогнозують морози. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 5 лютого

Очікується невеликий сніг, вдень у Криму з дощем. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу, у східних і південних областях близько 0°; в Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 6-11° морозу; у Криму вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

Погода на Київщині

Сьогодні на Київщині буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу.

Прогноз від народної синоптикині

"Десь випадає сніг, переважно невеликий, у західних областях до помірного. У центральних областях, на південному сході без істотних опадів. Вітер в Україні північного та північно-східного напрямів помірний, через протистояння атмосферних антиподів може бути поривчастим, сильним поривам", — розповіла синоптикиня Наталя Діденко.

Температура повітря вночі становитиме -6...-12°С, а вдень -2...-5°С.

Нагадаємо, 5 лютого синоптики прогнозують морози до -10°C та снігопади, в Україні очікується похолодання.

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