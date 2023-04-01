Прогноз погоды на апрель — синоптики рассказали, придет ли тепло

Снег с дождями или весеннее тепло: что приготовила для нас погода в апреле
Последние дни погода удивляет нас отнюдь не весенними похолоданиями или осадками, однако это еще не все сюрпризы, которые нам стоило ожидать. В начале апреля в ряде областей прогнозировали снег.
О том, какой будет погода в апреле, рассказала синоптик Наталья Птуха в интервью 24 каналу.
Какое среднее месячное количество осадков в апреле
Птуха отметила, что месячное количество осадков в апреле ожидается в пределах 30-52 миллиметров. В Карпатах традиционно несколько больше, в том числе 60-89 миллиметров. В общем это в пределах нормы, без каких-либо отклонений.
Средняя месячная температура
По словам синоптика, средняя месячная температура предполагается в пределах 9-13 градусов тепла (в Карпатах +7...+8). Это немного, на 1-1,5 градуса выше климатической нормы.
Какие сюрпризы следует ожидать от погоды в апреле
В то же время, Наталья Птуха предупреждает, что погодных сюрпризов еще можем ожидать. Поскольку еще в начале апреля в части областей прогнозировали мокрый снег.
Согласно данным на прогностических моделях, первая неделя будет характеризоваться влажной погодой. Преобладает поле пониженного давления. Так что осадки могут быть чаще.
"Конечно, в разных регионах Украины по-разному, но осадки могут быть смешанной фазы. Также возможна ветреная погода. Впрочем, она характерна для весны", — добавила синоптик.
Прогноз погоды на 1 апреля
По прогнозам Укргидрометцентра, в первый день апреля в большинстве областей ожидается небольшой дождь. Ночью в западных областях умеренный, в Карпатском регионе местами сильный дождь (лишь днем на Левобережье без существенных осадков).
Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в юго-восточной части местами порывы до 15-18 м/с.
Температура воздуха ожидается следующим образом:
- ночью 1-6° тепла, в восточных областях от 4° тепла до 1° мороза;
- днем 3-8°, в западных областях 9-14° тепла.
Напомним, синоптик шокировал прогнозом погоды на эту неделю и рассказал, чего ждать украинцам.
Также мы писали, что в среду, 29 марта, в столице зафиксировали рекордно мощный ветер. Скорость ветра достигала 17 м/с (61 км/ч).