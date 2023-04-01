Прогноз погоди на квітень — синоптики розповіли, чи прийде тепло

Середня місячна температура передбачається у межах 9-13 градусів тепла

Останні дні погода дивує нас зовсім не весняними похолоданнями чи опадами, однак це ще не всі сюрпризи, які нам варто було чекати. На початок квітня у низці областей прогнозували сніг.

Про те, якою буде погода у квітні розповіла синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю 24 каналу.

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Яка середня місячна кількість опадів у квітні

Птуха зазначила, що місячна кількість опадів у квітні очікується в межах 30-52 міліметрів. У Карпатах традиційно дещо більше, зокрема 60-89 міліметрів. Загалом це в межах норми, без якихось відхилень.

Середня місячна температура

За словами синоптикині, середня місячна температура передбачається у межах 9-13 градусів тепла (у Карпатах +7...+8). Це трішки, на 1-1,5 градуса вище за кліматичну норму.

Яких сюрпризів варто очікувати від погоди у квітні

Водночас Наталія Птуха попереджає, що погодних сюрпризів ще можемо очікувати. Оскільки ще на початок квітня в частині областей прогнозували мокрий сніг.

Згідно з даними на прогностичних моделях, перший тиждень характеризуватиметься вологою погодою. Переважатиме поле зниженого тиску. Тож опади можуть бути частіше.

"Звичайно, у різних регіонах України по-різному, але опади можуть бути змішаної фази. Також можлива вітряна погода. Втім, вона є характерною для весни", — додала синоптикиня.

Прогноз погоди на 1 квітня

За прогнозами Укргідрометцентру, у перший день квітня у більшості областей очікується невеликий дощ. Вночі у західних областях помірний, в Карпатському регіоні місцями значний дощ (лише вдень на Лівобережжі без істотних опадів).

Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, вночі у південно-східній частині місцями пориви до 15-18 м/с.

Температура повітря очікується така:

вночі 1-6° тепла, у східних областях від 4° тепла до 1° морозу

вдень 3-8°, на західних областях 9-14° тепла.

Нагадаємо, синоптик шокував прогнозом погоди на цей тиждень та розповів, чого чекати українцям.

Також ми писали, що в середу, 29 березня, у столиці зафіксували рекордно потужний вітер. Швидкість вітру сягала 17 м/с (61 км/год).