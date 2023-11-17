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Снегопад в Украине — в каких регионах ожидать осложнение движения

17 ноября 2023 17:19
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Снегопад в Украине — в каких регионах ожидать осложнение движения
Осложнение движения на дороге. Фото: ГУ ГСНС Украины в Винницкой области
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 18 ноября в некоторых регионах прогнозируются осадки в виде снега и дождя. В связи с этим синоптики предупреждают о возможных трудностях в передвижении из-за плохих погодных условий.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Осложнение движения на дорогах 18 ноября

Метеорологи сообщают, что в западных районах ожидается интенсивный снегопад и обледенение дорог. В Одесской области предвидится дождливая погода.

В субботу днем в южных районах, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму, а также ночью в Одесской области прогнозируются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Метеорологи указали, что в связи с ухудшением погоды ожидаются затруднения в дорожном движении, особенно в западных областях. При этом спасатели настоятельно рекомендуют водителям проявлять осторожность и придерживаться правил дорожного движения.

Снегопад в Украине
Предупреждение об осложнениях движения. Фото: скриншот

Напомним, что 17 ноября, на Волыни выпал первый снег. Синоптики прогнозировали морозы в этой части Украины.

Также мы писали, что народный синоптик Наталья Диденко предупреждала, что Украину накроет мощная непогода. По ее словам, похолодание и мокрый снег подбираются к западным областям.

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