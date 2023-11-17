Снегопад в Украине — в каких регионах ожидать осложнение движения
В субботу, 18 ноября в некоторых регионах прогнозируются осадки в виде снега и дождя. В связи с этим синоптики предупреждают о возможных трудностях в передвижении из-за плохих погодных условий.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Осложнение движения на дорогах 18 ноября
Метеорологи сообщают, что в западных районах ожидается интенсивный снегопад и обледенение дорог. В Одесской области предвидится дождливая погода.
В субботу днем в южных районах, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму, а также ночью в Одесской области прогнозируются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.
Метеорологи указали, что в связи с ухудшением погоды ожидаются затруднения в дорожном движении, особенно в западных областях. При этом спасатели настоятельно рекомендуют водителям проявлять осторожность и придерживаться правил дорожного движения.
Напомним, что 17 ноября, на Волыни выпал первый снег. Синоптики прогнозировали морозы в этой части Украины.
Также мы писали, что народный синоптик Наталья Диденко предупреждала, что Украину накроет мощная непогода. По ее словам, похолодание и мокрый снег подбираются к западным областям.
Читайте Новини.LIVE!