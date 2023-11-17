Снігопад в Україні — у яких регіонах чекати ускладнення руху

Ускладнення руху по дорозі. Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області

У суботу, 18 листопада, в деяких регіонах прогнозуються опади у вигляді снігу та дощу. У зв'язку з цим синоптики попереджають про можливі труднощі у пересуванні через погані погодні умови.

Про це повідомляє ДСНС України.

Читайте також:

Ускладнення руху на дорогах 18 листопада

Метеорологи повідомляють, що у західних районах очікується інтенсивний снігопад та зледеніння доріг. На Одещині очікується дощова погода.

У суботу вдень у південних районах, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та Криму, а також вночі на Одещині прогнозуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Метеорологи вказали, що через погіршення погоди очікуються труднощі в дорожньому русі, особливо в західних областях. При цьому рятувальники наполегливо рекомендують водіям виявляти обережність та дотримуватись правил дорожнього руху.

Попередження про ускладнення руху. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 17 листопада на Волині випав перший сніг. Синоптики прогнозували морози у цій частині України.

Також ми писали, що народний синоптик Наталія Діденко попереджала, що Україну накриє сильна негода. За її словами, похолодання та мокрий сніг підбираються до західних областей.