Сегодня — День крымского сопротивления российской оккупации
26 февраля в Украине отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма. В этот день тысячи крымчан вышли на протесты, чтобы показать свое сопротивление российским захватчикам.
Об этом рассказывают Новини.LIVE.
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Крым — это Украина
26 февраля 2014 года по призыву Меджлиса крымскотатарского народа к Верховному совету Автономной Республики Крым вышли тысячи крымских татар, украинцев и представителей других национальностей сопротивляться российской оккупации и заявили всему миру о целостности Украины.
На следующий день в правительственные здания вошли регулярные военные формирования россии.
Для Украины 26 февраля стало символом сопротивления оккупации, продолжающейся уже девять лет. Чтобы почтить мужество и героизм граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, в 2020 году Президент Владимир Зеленский ввел этот праздник.
В Минобороны Украины напомнили, что сопротивление в оккупированном Крыму продолжается до сих пор.
"Сейчас врозь непокоренные храбрецы всячески демонстрируют свою позицию против войны в Украине", — отметили в ведомстве.
Напомним, недавно мы писали, что крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства россии в Польше.