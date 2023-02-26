Сегодня — День крымского сопротивления российской оккупации

Девять лет назад российская федерация начала вооруженную агрессию против Украины

26 февраля в Украине отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма. В этот день тысячи крымчан вышли на протесты, чтобы показать свое сопротивление российским захватчикам.

Об этом рассказывают Новини.LIVE.

Крым — это Украина

26 февраля 2014 года по призыву Меджлиса крымскотатарского народа к Верховному совету Автономной Республики Крым вышли тысячи крымских татар, украинцев и представителей других национальностей сопротивляться российской оккупации и заявили всему миру о целостности Украины.

На следующий день в правительственные здания вошли регулярные военные формирования россии.

Для Украины 26 февраля стало символом сопротивления оккупации, продолжающейся уже девять лет. Чтобы почтить мужество и героизм граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, в 2020 году Президент Владимир Зеленский ввел этот праздник.

В Минобороны Украины напомнили, что сопротивление в оккупированном Крыму продолжается до сих пор.

"Сейчас врозь непокоренные храбрецы всячески демонстрируют свою позицию против войны в Украине", — отметили в ведомстве.

Напомним, недавно мы писали, что крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства россии в Польше.