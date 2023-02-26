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Сьогодні — День кримського спротиву російській окупації

26 лютого 2023 10:43
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Сьогодні — День кримського спротиву російській окупації
Дев'ять років тому російська федерація почала збройну агресію проти України
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

26 лютого в Україні відзначають День спротиву російській окупації Криму. Цього дня тисячі кримчан вийшли на протести, аби показати свій супротив російським загарбникам.

Про це розповідають Новини.LIVE.

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26 лютого 2014 року на заклик Меджлісу кримськотатарського народу до Верховної ради Автономної Республіки Крим вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей чинити спротив російській окупації та заявили всьому світу про цілісність України.

Наступного дня до урядових будівель увійшли регулярні військові формування рф.

Для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже дев'ять років. Аби вшанувати мужність та героїзм громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, у 2020 році Президент Володимир Зеленський започаткував це свято.

У Міноборони України нагадали, що спротив в окупованому Криму триває і досі.

"Зараз порізно нескорені сміливці всіляко демонструють свою позицію проти війни в Україні", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

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