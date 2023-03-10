Жителей Киева и области предупредили о плановых звуках взрывов

В КМВА предупреждают, что это плановые взрывные работы

Сегодня, 10 марта в окрестностях Киева будут раздаваться звуки взрывов. Однако жителей призывают не паниковать, ведь все работы плановые.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

Какая причина

В КМВА отмечают, что на территории Вышгородского района будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Поэтому жители столицы и области могут слышать звуки взрывов, однако эти работы плановые.

"Сохраняйте спокойствие! Во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" — отметили в ведомстве.

Напомним, вчера, 9 марта армия рф массированно атаковала Украину. Захватчики выпустили по гражданским объектам 81 ракету, из которых шесть — это гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

В результате массированной атаки 9 марта, российские ракеты повредили последнюю линию электропередач, питавшую Запорожскую атомную электростанцию.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что подобные действия российских захватчиков ставят мир на грань ядерной катастрофы.