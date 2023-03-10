Жителів Києва та області попередили про планові звуки вибухів

Сьогодні на Київщині лунатимуть вибухи — яка причина
Сьогодні, 10 березня на околицях Києва лунатимуть звуки вибухів. Однак жителів закликають не панікувати, адже всі роботи планові.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.
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Яка причина
У КМВА зазначають, що сьогодні на території Вишгородського району ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Через це жителі столиці та області можуть чути звуки вибухів, однак ці роботи планові.
"Зберігайте спокій! Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, вчора, 9 березня армія рф масовано атакувала Україну. Загарбники випустили по цивільних об'єктах 81 ракету, з яких шість — це гіперзвукові ракети "Кинджал".
Внаслідок масованої атаки 9 березня, російські ракети пошкодили останню лінію електропередач, яка живила Запорізьку атомну електростанцію.
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що такі дії російських загарбників ставлять світ на межу ядерної катастрофи.