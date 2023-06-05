Сегодня стартует основная сессия НМТ: что нужно знать

Люди сдают экзамен. Фото: google

Начало основной сессии национального мультипредметного теста запланировано на понедельник, 5 июня. НМТ будет проведено не только в Украине, но и в 47 городах, расположенных в 30 других странах. Информация о точных местах проведения теста в Украине не публикуется по соображениям безопасности.

Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.

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Организаторы настоятельно призывают участников не раскрывать подробности о локациях и времени тестирования, обеспечивая тем самым безопасность всех участников и организаторов.

Процесс тестирования будет проходить в два этапа: первый начинается в 10:00, а второй — в 15:00 по киевскому времени. В США и Канаде начало теста перенесено на 18:00 по киевскому времени, что соответствует различному местному времени в разных городах этих стран.

Время регистрации во временных экзаменационных центрах запланировано за 30 минут до начала и прекращается за 10 минут до начала теста. Для допуска требуется предъявить сертификат участника НМТ и оригинальный документ, подтверждающий личность, или его цифровую версию в приложении "Дія".

Кроме того, участникам рекомендовано взять с собой ручку и, если желают, бутылку воды. Бумажные черновики предоставляются на месте.

Если участник не может присутствовать на основной сессии по уважительной причине, он имеет право подать заявление об участии в дополнительных сессиях в течение трех рабочих дней после даты основного теста. Однако стоит отметить, что опоздание не считается уважительной причиной.

Основная сессия НМТ продлится с 5 по 23 июня 2023 года, а дополнительная будет проводиться с 11 по 24 июля.

Напомним, что в Одесской области начинается важный этап для школьников — основная сессия независимого мультитестирования. Регистрация на основную сессию НМТ завершилась 3 мая и сейчас в списке зарегистрированных — 16 534 участников.