Сьогодні стартує основна сесія НМТ: що треба знати

Люди складають іспит. Фото: google

Початок основної сесії національного мультипредметного тесту заплановано на понеділок, 5 червня. НМТ буде проведено не лише в Україні, а й у 47 містах, що розташовані в 30 інших країнах. Інформація про точні місця проведення тесту в Україні не публікується з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Український центр оцінки якості освіти.

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Організатори наполегливо закликають учасників не розкривати подробиці про локації та час тестування, забезпечуючи тим самим безпеку всіх учасників та організаторів.

Процес тестування проходитиме у два етапи: перший розпочинається о 10:00, а другий — о 15:00 за київським часом. У США та Канаді початок тесту перенесено на 18:00 за київським часом, що відповідає різному місцевому часу у різних містах цих країн.

Час реєстрації у тимчасових екзаменаційних центрах заплановано за 30 хвилин до початку та припиняється за 10 хвилин до початку тесту. Для допуску потрібно пред'явити сертифікат учасника НМТ та оригінальний документ, що підтверджує особу, або його цифрову версію у додатку "Дія".

Крім того, учасникам рекомендовано взяти з собою ручку та, якщо бажають, пляшку води. Паперові чернетки надаються на місці.

Якщо учасник не може бути присутнім на основній сесії з поважних причин, він має право подати заяву про участь у додаткових сесіях протягом трьох робочих днів після дати основного тесту. Проте слід зазначити, що запізнення не вважається поважною причиною.

Основна сесія НМТ триватиме з 5 до 23 червня 2023 року, а додаткова проводитиметься з 11 до 24 липня.

Нагадаємо, що на Одещині розпочинається важливий етап для школярів — основна сесія незалежного мультитестування. Реєстрація на основну сесію НМТ завершилася 3 травня і зараз у списку зареєстрованих – 16 534 учасників.