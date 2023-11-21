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Сегодня украинцы празднуют День Достоинства и Свободы — искренние поздравления и открытки

21 ноября 2023 04:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем Достоинства и Свободы 2023 — патриотические поздравления и красивые открытки
Украинцы разворачивают большой государственный флаг. Фото: Борис Корпусенко/"Вечірній Київ"
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Ежегодно, 21 ноября, украинцы празднуют большой праздник — День Достоинства и Свободы, установленный в честь Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года. Эту дату в Украине отмечают уже девятый год.

Специально для этого важного для каждого украинца дня Новини.LIVE подготовили патриотические и красивые поздравления и открытки. Обязательно поздравте своих близких, друзей и знакомых с Днем Достоинства и Свободы.

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Поздравления с Днем Достоинства и Свободы в прозе

Искренне поздравляю тебя с Днем Достоинства и Свободы! Желаю мирного неба, семейного благополучия и несгибаемой веры в счастливое будущее Украины!

***

Примите искренние поздравления с Днем достоинства и свободы! В эти непростые для Родины времена желаем мира и согласия, сил и вдохновения для построения счастливого будущего.

***

Да хранит Господь нашу Родину и каждого из нас! С Днем Достоинства и Свободы!

***

Единство и свобода делают нас достойными детьми нашей страны. Храним это сокровище! С Днем достоинства и свободы!

***

По случаю празднования Дня Достоинства и Свободы поздравляем участников национально-освободительной борьбы, всех тех, кто отстоял победу Революции Достоинства и сегодня мужественно защищает родную землю. Пусть никогда не угасает вера в счастливое будущее Украины!

***

Поздравляю вас с Днем достоинства и свободы! Этот праздник — подтверждение того, что события 2013-2014 годов на Майдане изменили наш народ, объединили нас в единой, соборной и независимой Украине.

***

Каждый из нас — частичка Украины, а вместе мы — движущая сила для перемен к лучшему! С Днем достоинства и свободы!

 

Поздравления с Днем Достоинства и Свободы в прозе
Украинка держит флаг Украины. Фото: Укринформ

День Достоинства и Свободы — искренние поздравления в стихах на украинском языке

З Днем гідності та свободи!
Моя Україна встала з колін,
Вона подолає всі стіни.
І стане країною серед країн,
Відродиться під час руїни.
Слава Україні!

***

Сьогодні привітання звучать
Героям країни,
Воїнам світла —
Всім тим, хто життя
Не шкодують віддати —
Низький вам уклін,
І велика подяка!

***

Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!..
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
До суду тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі:
Стоять твої вірні сини навкруги
З шаблями в руках на сторожі.
Стоять, присягають тобі на шаблях
І жити, і вмерти з тобою,
І прапори рідні в кривавих боях
Ніколи не вкрити ганьбою!
З Днем Гідності і Свободи!

***

Перше наше слово з нами повсякчас,
Мати-Україно, ти одна у нас!
Ниви і діброви, і садів окрас —
Рідна мати Батьківщино,
Ти ж одна у нас!
Хай же мир і дружба поєднають всіх,
І дзвенить дитячий безтурботний сміх.
Нам зоріє доля світла і ясна.
Рідна мати Батьківщино,
Ти ж у нас одна!
З Днем Гідності і Свободи!

***

Рідний край
Красивий, щедрий рідний край
І мова наша солов’їна.
Люби, шануй, оберігай
Усе, що зветься Україна.
З Днем Гідності і Свободи!

С Днем Достоинства и Свободы — поздравления в патриотических открытках

День Достоинства и Свободы — искренние поздравления
Поздравление с Днем Достоинства и Свободы 2023. Фото: Новини.LIVE
С Днем Достоинства и Свободы — поздравление в патриотических открытках
Поздравление с Днем Достоинства и Свободы 2023. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Днем Достоинства и Свободы
Поздравление с Днем Достоинства и Свободы 2023. Фото: Новини.LIVE
С Днем Достоинства и Свободы 2023 — патриотические поздравления
Поздравление с Днем Достоинства и Свободы 2023. Фото: Новини.LIVE
С Днем Достоинства и Свободы 2023 — красивые открытки.
Поздравление с Днем Достоинства и Свободы 2023. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Достоинства и Свободы 21 ноября

 

 

 

Напомним, мы публиковали подробный календарь на ноябрь государственных, профессиональных и международных праздников.

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