С Днем Достоинства и Свободы 2023 — патриотические поздравления и красивые открытки

Украинцы разворачивают большой государственный флаг. Фото: Борис Корпусенко/"Вечірній Київ"

Ежегодно, 21 ноября, украинцы празднуют большой праздник — День Достоинства и Свободы, установленный в честь Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года. Эту дату в Украине отмечают уже девятый год.

Специально для этого важного для каждого украинца дня Новини.LIVE подготовили патриотические и красивые поздравления и открытки. Обязательно поздравте своих близких, друзей и знакомых с Днем Достоинства и Свободы.

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Поздравления с Днем Достоинства и Свободы в прозе

Искренне поздравляю тебя с Днем Достоинства и Свободы! Желаю мирного неба, семейного благополучия и несгибаемой веры в счастливое будущее Украины!

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Примите искренние поздравления с Днем достоинства и свободы! В эти непростые для Родины времена желаем мира и согласия, сил и вдохновения для построения счастливого будущего.

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Да хранит Господь нашу Родину и каждого из нас! С Днем Достоинства и Свободы!

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Единство и свобода делают нас достойными детьми нашей страны. Храним это сокровище! С Днем достоинства и свободы!

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По случаю празднования Дня Достоинства и Свободы поздравляем участников национально-освободительной борьбы, всех тех, кто отстоял победу Революции Достоинства и сегодня мужественно защищает родную землю. Пусть никогда не угасает вера в счастливое будущее Украины!

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Поздравляю вас с Днем достоинства и свободы! Этот праздник — подтверждение того, что события 2013-2014 годов на Майдане изменили наш народ, объединили нас в единой, соборной и независимой Украине.

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Каждый из нас — частичка Украины, а вместе мы — движущая сила для перемен к лучшему! С Днем достоинства и свободы!

Украинка держит флаг Украины. Фото: Укринформ

День Достоинства и Свободы — искренние поздравления в стихах на украинском языке

З Днем гідності та свободи!

Моя Україна встала з колін,

Вона подолає всі стіни.

І стане країною серед країн,

Відродиться під час руїни.

Слава Україні!

***

Сьогодні привітання звучать

Героям країни,

Воїнам світла —

Всім тим, хто життя

Не шкодують віддати —

Низький вам уклін,

І велика подяка!

***

Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!..

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

До суду тебе не скують ланцюги,

І руки не скрутять ворожі:

Стоять твої вірні сини навкруги

З шаблями в руках на сторожі.

Стоять, присягають тобі на шаблях

І жити, і вмерти з тобою,

І прапори рідні в кривавих боях

Ніколи не вкрити ганьбою!

З Днем Гідності і Свободи!

***

Перше наше слово з нами повсякчас,

Мати-Україно, ти одна у нас!

Ниви і діброви, і садів окрас —

Рідна мати Батьківщино,

Ти ж одна у нас!

Хай же мир і дружба поєднають всіх,

І дзвенить дитячий безтурботний сміх.

Нам зоріє доля світла і ясна.

Рідна мати Батьківщино,

Ти ж у нас одна!

З Днем Гідності і Свободи!

***

Рідний край

Красивий, щедрий рідний край

І мова наша солов’їна.

Люби, шануй, оберігай

Усе, що зветься Україна.

З Днем Гідності і Свободи!

С Днем Достоинства и Свободы — поздравления в патриотических открытках

Поздравление с Днем Достоинства и Свободы 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Достоинства и Свободы 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Достоинства и Свободы 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Достоинства и Свободы 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Достоинства и Свободы 2023. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Достоинства и Свободы 21 ноября

Напомним, мы публиковали подробный календарь на ноябрь государственных, профессиональных и международных праздников.