С Днем Достоинства и Свободы 2023 — патриотические поздравления и красивые открытки

Сегодня украинцы празднуют День Достоинства и Свободы — искренние поздравления и открытки
Ежегодно, 21 ноября, украинцы празднуют большой праздник — День Достоинства и Свободы, установленный в честь Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года. Эту дату в Украине отмечают уже девятый год.
Специально для этого важного для каждого украинца дня Новини.LIVE подготовили патриотические и красивые поздравления и открытки. Обязательно поздравте своих близких, друзей и знакомых с Днем Достоинства и Свободы.
Поздравления с Днем Достоинства и Свободы в прозе
Искренне поздравляю тебя с Днем Достоинства и Свободы! Желаю мирного неба, семейного благополучия и несгибаемой веры в счастливое будущее Украины!
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Примите искренние поздравления с Днем достоинства и свободы! В эти непростые для Родины времена желаем мира и согласия, сил и вдохновения для построения счастливого будущего.
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Да хранит Господь нашу Родину и каждого из нас! С Днем Достоинства и Свободы!
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Единство и свобода делают нас достойными детьми нашей страны. Храним это сокровище! С Днем достоинства и свободы!
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По случаю празднования Дня Достоинства и Свободы поздравляем участников национально-освободительной борьбы, всех тех, кто отстоял победу Революции Достоинства и сегодня мужественно защищает родную землю. Пусть никогда не угасает вера в счастливое будущее Украины!
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Поздравляю вас с Днем достоинства и свободы! Этот праздник — подтверждение того, что события 2013-2014 годов на Майдане изменили наш народ, объединили нас в единой, соборной и независимой Украине.
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Каждый из нас — частичка Украины, а вместе мы — движущая сила для перемен к лучшему! С Днем достоинства и свободы!
День Достоинства и Свободы — искренние поздравления в стихах на украинском языке
З Днем гідності та свободи!
Моя Україна встала з колін,
Вона подолає всі стіни.
І стане країною серед країн,
Відродиться під час руїни.
Слава Україні!
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Сьогодні привітання звучать
Героям країни,
Воїнам світла —
Всім тим, хто життя
Не шкодують віддати —
Низький вам уклін,
І велика подяка!
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Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!..
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
До суду тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі:
Стоять твої вірні сини навкруги
З шаблями в руках на сторожі.
Стоять, присягають тобі на шаблях
І жити, і вмерти з тобою,
І прапори рідні в кривавих боях
Ніколи не вкрити ганьбою!
З Днем Гідності і Свободи!
***
Перше наше слово з нами повсякчас,
Мати-Україно, ти одна у нас!
Ниви і діброви, і садів окрас —
Рідна мати Батьківщино,
Ти ж одна у нас!
Хай же мир і дружба поєднають всіх,
І дзвенить дитячий безтурботний сміх.
Нам зоріє доля світла і ясна.
Рідна мати Батьківщино,
Ти ж у нас одна!
З Днем Гідності і Свободи!
***
Рідний край
Красивий, щедрий рідний край
І мова наша солов’їна.
Люби, шануй, оберігай
Усе, що зветься Україна.
З Днем Гідності і Свободи!
С Днем Достоинства и Свободы — поздравления в патриотических открытках
Видеопоздравления с Днем Достоинства и Свободы 21 ноября
Напомним, мы публиковали подробный календарь на ноябрь государственных, профессиональных и международных праздников.
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