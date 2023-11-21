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Сьогодні українці святкують День Гідності і Свободи — щирі привітання і листівки

21 листопада 2023 04:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем Гідності і Свободи 2023 — патріотичні привітання та красиві листівки
Українці розгортають великий державний прапор. Фото: Борис Корпусенко/"Вечірній Київ"
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Щорічно, 21 листопада, українці святкують велике свято — День Гідності і Свободи, яке було встановлене на честь Помаранчевої революції 2004 року і Революції Гідності 2013 року. Цю дату в Україні відзначають вже дев'ятий рік поспіль. 

Тож, спеціально для цього важливого для кожного українця дня Новини.LIVE підготували патріотичні та красиві привітання та листівки. Обов'язково привітайте своїх близьких, друзів та знайомих з Днем Гідності і Свободи.

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Привітання з Днем Гідності і Свободи у прозі 

Щиро вітаю тебе друже з Днем Гідності та Свободи! Бажаю мирного неба, родинного добробуту та незламної віри у щасливе майбутнє України!

***

Прийміть щирі вітання з Днем гідності та свободи! У ці непрості для Батьківщини часи, бажаємо миру і злагоди, сил і натхнення для побудови щасливого майбутнього.

***

Нехай Господь береже нашу Батьківщину і кожного з нас! З Днем Гідності та Свободи!

***

Єдність і свобода роблять нас гідними дітьми нашої країни.  Зберігаймо та оберігаймо цей скарб! З Днем гідності та свободи!

***

З нагоди святкування Дня Гідності та Свободи щиро вітаємо учасників національно-визвольної боротьби, всіх тих, хто відстояв перемогу Революції Гідності та сьогодні мужньо боронить рідну землю. Нехай ніколи не згасає віра в щасливе майбутнє України!

***

Вітаю вас з великим Днем гідності та свободи! Це свято — підтвердження того, що події 2013-2014 років на Майдані змінили наш народ, об’єднали нас в єдиній, соборній і незалежній Україні.

***

Адже кожен з нас — частка України, а разом ми — рушійна сила для змін на краще! З Днем гідності та свободи!

 

Привітання з Днем Гідності і Свободи у прозі
Українка тримає прапор України. Фото: Укрінформ

День Гідності і Свободи — щирі привітання у віршах українською мовою

З Днем гідності та свободи!
Моя Україна встала з колін,
Вона подолає всі стіни.
І стане країною серед країн,
Відродиться під час руїни.
Слава Україні!

***

Сьогодні привітання звучать
Героям країни,
Воїнам світла —
Всім тим, хто життя
Не шкодують віддати —
Низький вам уклін,
І велика подяка!

***

Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!..
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
До суду тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі:
Стоять твої вірні сини навкруги
З шаблями в руках на сторожі.
Стоять, присягають тобі на шаблях
І жити, і вмерти з тобою,
І прапори рідні в кривавих боях
Ніколи не вкрити ганьбою!
З Днем Гідності і Свободи!

***

Перше наше слово з нами повсякчас,
Мати-Україно, ти одна у нас!
Ниви і діброви, і садів окрас —
Рідна мати Батьківщино,
Ти ж одна у нас!
Хай же мир і дружба поєднають всіх,
І дзвенить дитячий безтурботний сміх.
Нам зоріє доля світла і ясна.
Рідна мати Батьківщино,
Ти ж у нас одна!
З Днем Гідності і Свободи!

***

Рідний край
Красивий, щедрий рідний край
І мова наша солов’їна.
Люби, шануй, оберігай
Усе, що зветься Україна.
З Днем Гідності і Свободи!

З Днем Гідності і Свободи — привітання у патріотичних листівках 

День Гідності і Свободи — щирі привітання
Привітання з Днем Гідності і Свободи 2023. Фото: Новини.LIVE
З Днем Гідності і Свободи — привітання у патріотичних листівках
Привітання з Днем Гідності і Свободи 2023. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем Гідності і Свободи
Привітання з Днем Гідності і Свободи 2023. Фото: Новини.LIVE
З Днем Гідності і Свободи 2023 — патріотичні привітання
Привітання з Днем Гідності і Свободи 2023. Фото: Новини.LIVE
З Днем Гідності і Свободи 2023 — красиві листівки
Привітання з Днем Гідності і Свободи 2023. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Гідності і Свободи 21 листопада

 

 

 

Нагадаємо, ми публікували детальний календар на листопад державних, професійних та міжнародних свят.

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