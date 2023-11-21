З Днем Гідності і Свободи 2023 — патріотичні привітання та красиві листівки

Українці розгортають великий державний прапор. Фото: Борис Корпусенко/"Вечірній Київ"

Щорічно, 21 листопада, українці святкують велике свято — День Гідності і Свободи, яке було встановлене на честь Помаранчевої революції 2004 року і Революції Гідності 2013 року. Цю дату в Україні відзначають вже дев'ятий рік поспіль.

Тож, спеціально для цього важливого для кожного українця дня Новини.LIVE підготували патріотичні та красиві привітання та листівки. Обов'язково привітайте своїх близьких, друзів та знайомих з Днем Гідності і Свободи.

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Привітання з Днем Гідності і Свободи у прозі

Щиро вітаю тебе друже з Днем Гідності та Свободи! Бажаю мирного неба, родинного добробуту та незламної віри у щасливе майбутнє України!

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Прийміть щирі вітання з Днем гідності та свободи! У ці непрості для Батьківщини часи, бажаємо миру і злагоди, сил і натхнення для побудови щасливого майбутнього.

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Нехай Господь береже нашу Батьківщину і кожного з нас! З Днем Гідності та Свободи!

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Єдність і свобода роблять нас гідними дітьми нашої країни. Зберігаймо та оберігаймо цей скарб! З Днем гідності та свободи!

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З нагоди святкування Дня Гідності та Свободи щиро вітаємо учасників національно-визвольної боротьби, всіх тих, хто відстояв перемогу Революції Гідності та сьогодні мужньо боронить рідну землю. Нехай ніколи не згасає віра в щасливе майбутнє України!

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Вітаю вас з великим Днем гідності та свободи! Це свято — підтвердження того, що події 2013-2014 років на Майдані змінили наш народ, об’єднали нас в єдиній, соборній і незалежній Україні.

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Адже кожен з нас — частка України, а разом ми — рушійна сила для змін на краще! З Днем гідності та свободи!

Українка тримає прапор України. Фото: Укрінформ

День Гідності і Свободи — щирі привітання у віршах українською мовою

З Днем гідності та свободи!

Моя Україна встала з колін,

Вона подолає всі стіни.

І стане країною серед країн,

Відродиться під час руїни.

Слава Україні!

***

Сьогодні привітання звучать

Героям країни,

Воїнам світла —

Всім тим, хто життя

Не шкодують віддати —

Низький вам уклін,

І велика подяка!

***

Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!..

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

До суду тебе не скують ланцюги,

І руки не скрутять ворожі:

Стоять твої вірні сини навкруги

З шаблями в руках на сторожі.

Стоять, присягають тобі на шаблях

І жити, і вмерти з тобою,

І прапори рідні в кривавих боях

Ніколи не вкрити ганьбою!

З Днем Гідності і Свободи!

***

Перше наше слово з нами повсякчас,

Мати-Україно, ти одна у нас!

Ниви і діброви, і садів окрас —

Рідна мати Батьківщино,

Ти ж одна у нас!

Хай же мир і дружба поєднають всіх,

І дзвенить дитячий безтурботний сміх.

Нам зоріє доля світла і ясна.

Рідна мати Батьківщино,

Ти ж у нас одна!

З Днем Гідності і Свободи!

***

Рідний край

Красивий, щедрий рідний край

І мова наша солов’їна.

Люби, шануй, оберігай

Усе, що зветься Україна.

З Днем Гідності і Свободи!

З Днем Гідності і Свободи — привітання у патріотичних листівках

Привітання з Днем Гідності і Свободи 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Гідності і Свободи 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Гідності і Свободи 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Гідності і Свободи 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Гідності і Свободи 2023. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Гідності і Свободи 21 листопада

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