З Днем Гідності і Свободи 2023 — патріотичні привітання та красиві листівки

Сьогодні українці святкують День Гідності і Свободи — щирі привітання і листівки
Щорічно, 21 листопада, українці святкують велике свято — День Гідності і Свободи, яке було встановлене на честь Помаранчевої революції 2004 року і Революції Гідності 2013 року. Цю дату в Україні відзначають вже дев'ятий рік поспіль.
Тож, спеціально для цього важливого для кожного українця дня Новини.LIVE підготували патріотичні та красиві привітання та листівки. Обов'язково привітайте своїх близьких, друзів та знайомих з Днем Гідності і Свободи.
Привітання з Днем Гідності і Свободи у прозі
Щиро вітаю тебе друже з Днем Гідності та Свободи! Бажаю мирного неба, родинного добробуту та незламної віри у щасливе майбутнє України!
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Прийміть щирі вітання з Днем гідності та свободи! У ці непрості для Батьківщини часи, бажаємо миру і злагоди, сил і натхнення для побудови щасливого майбутнього.
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Нехай Господь береже нашу Батьківщину і кожного з нас! З Днем Гідності та Свободи!
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Єдність і свобода роблять нас гідними дітьми нашої країни. Зберігаймо та оберігаймо цей скарб! З Днем гідності та свободи!
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З нагоди святкування Дня Гідності та Свободи щиро вітаємо учасників національно-визвольної боротьби, всіх тих, хто відстояв перемогу Революції Гідності та сьогодні мужньо боронить рідну землю. Нехай ніколи не згасає віра в щасливе майбутнє України!
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Вітаю вас з великим Днем гідності та свободи! Це свято — підтвердження того, що події 2013-2014 років на Майдані змінили наш народ, об’єднали нас в єдиній, соборній і незалежній Україні.
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Адже кожен з нас — частка України, а разом ми — рушійна сила для змін на краще! З Днем гідності та свободи!
День Гідності і Свободи — щирі привітання у віршах українською мовою
З Днем гідності та свободи!
Моя Україна встала з колін,
Вона подолає всі стіни.
І стане країною серед країн,
Відродиться під час руїни.
Слава Україні!
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Сьогодні привітання звучать
Героям країни,
Воїнам світла —
Всім тим, хто життя
Не шкодують віддати —
Низький вам уклін,
І велика подяка!
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Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!..
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
До суду тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі:
Стоять твої вірні сини навкруги
З шаблями в руках на сторожі.
Стоять, присягають тобі на шаблях
І жити, і вмерти з тобою,
І прапори рідні в кривавих боях
Ніколи не вкрити ганьбою!
З Днем Гідності і Свободи!
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Перше наше слово з нами повсякчас,
Мати-Україно, ти одна у нас!
Ниви і діброви, і садів окрас —
Рідна мати Батьківщино,
Ти ж одна у нас!
Хай же мир і дружба поєднають всіх,
І дзвенить дитячий безтурботний сміх.
Нам зоріє доля світла і ясна.
Рідна мати Батьківщино,
Ти ж у нас одна!
З Днем Гідності і Свободи!
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Рідний край
Красивий, щедрий рідний край
І мова наша солов’їна.
Люби, шануй, оберігай
Усе, що зветься Україна.
З Днем Гідності і Свободи!
З Днем Гідності і Свободи — привітання у патріотичних листівках
Відеопривітання з Днем Гідності і Свободи 21 листопада
Нагадаємо, ми публікували детальний календар на листопад державних, професійних та міжнародних свят.
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