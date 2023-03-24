Сегодня правительство дало старт массовому производству дронов в Украине, — Федоров

Михаил Федоров

Сегодня, 24 марта, правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. По словам Михаила Федорова, принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, и главное — создаст условия для стремительного развития украинского милтек.

Об этом Федоров написал в своем Telegram-канале.

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"В рамках Координационного штаба по изготовлению дронов комплексно поработали со всеми украинскими производителями БпЛА. Собрали их боли и блокеры и системно двигаемся в решении вопросов. Вместе с Минобороны, Минэкономики, Минстратегпром и ДССЗИИ", — рассказал Федоров.

Он отметил, что сегодняшнее решение позволит производителям БпЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль и конкурировать с иностранными компаниями.

По его словам, постановление фундаментально изменяет подход к самому милтек-бизнесу со стороны государства. Раньше прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги — 30%. Такая регуляция сдерживала развитие украинских производителей, стимулировала их к переезду за границу или манипуляциям с документами. Это нужно было изменить.

"Чтобы стимулировать развитие БпЛА в Украине и привлечь больше компаний к производству, масштабированию и повышению уровня локализации комплектующих, государство подняло долю прибыли до 25%", — сообщил Федоров.

Месяц назад уже была устранена проблема экспертного контроля товаров двойного назначения, утвердив fast-track для дронов.

Проект Армия дронов из условно волонтерского перерос в масштабную государственную программу поддержки развития отечественного рынка БпЛА. По словам Федорова, это прямой путь к победе и сохранению жизни защитников и защитниц.

Напомним, украинские дроны-камикадзе, купленные за донаты украинцев, уничтожили два зенитно-ракетных комплекса рф "Тор-2М". Эти ЗРК были созданы специально для противодействия беспилотникам.