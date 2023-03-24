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Сьогодні уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні, — Федоров

24 березня 2023 17:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Михайло Федоров
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 24 березня, уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. За словами Михайла Федорова, ухвалено дійсно історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і головне — створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек.

Про це Федоров написав у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

"У межах Координаційного штабу з виготовлення дронів комплексно попрацювали з усіма українськими виробниками БпЛА. Зібрали їхні болі та блокери і системно рухаємося у вирішенні питань. Разом з Міноборони, Мінекономіки, Мінстратегпром та ДССЗЗІ", — розповів Федоров.

Він зазначив, що сьогоднішнє рішення дозволить виробникам БпЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток та конкурувати з іноземними компаніями.

За його словами, постанова фундаментально змінює підхід до самого мілтек-бізнесу з боку держави. Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги — 30%. Така регуляція стримувала розвиток українських виробників, стимулювала їх до переїзду за кордон чи маніпуляцій з документами. Це треба було змінити.

"Щоб стимулювати розвиток БпЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва, масштабування та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%", — повідомив Федоров.

Місяць тому вже було усунено проблему щодо експертного контролю товарів подвійного призначення, ухваливши fast-track для дронів.

Проєкт Армія дронів з умовно волонтерського переріс у масштабну державну програму підтримку розвитку вітчизняного ринку БпЛА. За словами Федорова, це прямий шлях до перемоги та збереження життя захисників і захисниць. 

Нагадаємо, українські дрони-камікадзе, куплені за донати українців, знищили два зенітно-ракетні комплекси рф "Тор-2М". Ці ЗРК були створені спеціально для протидії безпілотникам.

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