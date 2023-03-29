"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского
В конце 399-го дня войны Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он рассказал о духовной независимости и религиозных манипуляциях россии.
Соответствующее обращение главы государства появилось в Telegram.
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Обращение Зеленского
"Украина не потеряла еще ни одной недели за время полномасштабной войны: постоянно прибавляем силы нашему государству, прочности — нашим Силам обороны и безопасности, уверенности — нашему движению, движению к победе", — сказал Президент.
Он подчеркнул, что сегодня еще и сделан шаг к укреплению духовной независимости нашего государства, в защите нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией.
"Украина — это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Так — с 91-го года. Так — будет всегда. Я благодарю всех, кто заботится об Украине и наших гражданах! Я благодарю всех, кто поддерживает украинскую борьбу за независимость!" — подчеркнул Зеленский.
Напомним, что Украинская православная церковь (МП) получила сообщение, в котором говорится, что с 29 марта с ней расторгают договор об аренде Нижней Лавры.
В свою очередь, в Минкульте подтвердили о направлении религиозной организации письмо-предупреждение от руководства Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".
Добавим, в пресс-службе Православной церкви Украины отмечали, что все монахи Киево-Печерской Лавры, которые отвергнут власть москвы, могут остаться в Лавре и продолжить свое служение. Цель ПЦУ — не выгнать всех из этого монастыря, а очистить его от заблуждения "русского мира".