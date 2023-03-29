"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Володимир Зеленський

Наприкінці 399 дня війни Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він розповів про духовну незалежність та релігійні маніпуляції росії.

Відповідне звернення глави держави з'явилося у Telegram.

Звернення Зеленського

"Україна не втратила ще жодного тижня за час повномасштабної війни: постійно додаємо сили нашій державі, міцності — нашим Силам оборони та безпеки, впевненості — нашому руху, руху до перемоги", — сказав Президент.

Він наголосив, що сьогодні ще й зроблено крок на зміцнення духовної незалежності нашої держави, на захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією.

"Україна — це територія найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи. Так — від 91-го року. Так — буде завжди. Я дякую всім, хто дбає про Україну і наших громадян! Я дякую всім, хто підтримує українську боротьбу за незалежність!" — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Українська православна церква (МП) отримала повідомлення, в якому зазначається, що з 29 березня з нею розривають договір про оренду Нижньої Лаври.

Своєю чергою, в Мінкульті підтвердили про надсилання релігійній організації листа-попередження від керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".

Додамо, в пресслужбі Православної церкви України наголошували, що усі монахи Києво-Печерської Лаври, які відкинуть владу москви, можуть залишитися у Лаврі і продовжити своє служіння. Мета ПЦУ — не вигнати усіх з цього монастиря, а очистити його від омани "русского міра".