Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow "Солнце справедливости засияет": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой arrow

"Солнце справедливости засияет": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

16 апреля 2023 08:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Солнце справедливости засияет": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

16 апреля христиане восточного обряда отмечают Пасху. В честь праздника Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Соответствующее обращение глава государства обнародовал в своем Telegram.

Читайте также:

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

"В конце минувшей зимы Россия принесла на нашу землю полномасштабную войну. А с ней — смерть, боль и мрак. Утром 24 февраля солнце так и не взошло. Рассвет так и не наступил. Утром 24 февраля началась темная ночь. И в то же время началось наше пробуждение. Наша борьба", — отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что сегодня мы отмечаем праздник Воскресения Господнего. Его главным символом есть победа: победа добра, победа правды, победа жизни. С непоколебимой верой в необратимость этих побед мы встречаем Пасху.

"В этот день год назад все мы молились, чтобы Украина выстояла. Сегодня — чтобы Украина победила. Мы уже прошли немалый путь. Впереди у нас едва ли не самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет. Когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-желтое знамя. Он непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле. Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму. Оранжевое солнце в мирном синем небе, и это — свет справедливости", подчеркнул глава государства.

Напомним, на Пасху, 16 апреля, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры пройдет богослужение, которое возглавит предстоятель ПЦУ Епифаний.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB