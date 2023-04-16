"Солнце справедливости засияет": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

16 апреля христиане восточного обряда отмечают Пасху. В честь праздника Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Соответствующее обращение глава государства обнародовал в своем Telegram.

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"В конце минувшей зимы Россия принесла на нашу землю полномасштабную войну. А с ней — смерть, боль и мрак. Утром 24 февраля солнце так и не взошло. Рассвет так и не наступил. Утром 24 февраля началась темная ночь. И в то же время началось наше пробуждение. Наша борьба", — отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что сегодня мы отмечаем праздник Воскресения Господнего. Его главным символом есть победа: победа добра, победа правды, победа жизни. С непоколебимой верой в необратимость этих побед мы встречаем Пасху.

"В этот день год назад все мы молились, чтобы Украина выстояла. Сегодня — чтобы Украина победила. Мы уже прошли немалый путь. Впереди у нас едва ли не самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет. Когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-желтое знамя. Он непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле. Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму. Оранжевое солнце в мирном синем небе, и это — свет справедливости", — подчеркнул глава государства.

Напомним, на Пасху, 16 апреля, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры пройдет богослужение, которое возглавит предстоятель ПЦУ Епифаний.