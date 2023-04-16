"Сонце справедливості засяє": Зеленський привітав українців з Великоднем

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

16 квітня християни східного обряду відзначають Великдень. З нагоди свята Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

Відповідне звернення глава держави опублікував у своєму Telegram.

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"Наприкінці минулої зими Росія принесла на нашу землю повномасштабну війну. А з нею — смерть, біль та морок. Уранці 24 лютого сонце так і не зійшло. Світанок так і не настав. Уранці 24 лютого почалася темна ніч. І водночас почалося наше пробудження. Наша боротьба", — зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що сьогодні ми відзначаємо свято Воскресіння Господнього. Його головним символом є перемога: перемога добра, перемога правди, перемога життя. З непохитною вірою у незворотність цих перемог ми зустрічаємо Великдень.

"Цього дня рік тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Сьогодні — щоб Україна перемогла. Ми вже пройшли чималий шлях. Попереду в нас чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок. Коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі. Сонце засяє на півдні, сонце засяє на сході, сонце засяє в Криму. Жовтогаряче сонце у мирному синьому небі, і це — світло справедливості", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, на Великдень, 16 квітня, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври пройде богослужіння, яке очолить предстоятель ПЦУ Епіфаній.