Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Социальные выплаты: украинцев ждут изменения arrow

Социальные выплаты: украинцев ждут изменения

14 июня 2023 02:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Социальные выплаты: украинцев ждут изменения
Украинские банкноты номиналом в 100 и 200 гривен. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

До конца текущего года Минсоцполитики Украины хочет усовершенствовать систему социальных выплат. Предполагается, что некоторые выплаты могут быть объединены в одну.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович. Сообщает издание PRO Деньги.

Читайте также:

По словам госпожи Жолнович, в Украине сейчас насчитывается более 34 программ, которые предусматривают различные социальные выплаты. Их нужно все посмотреть. И уже со следующего года социальную помощь украинцы будут получать по-другому.

"Нужно отходить от этой практики, унифицировать все выплаты, связанные с бедностью, объединив, например, шесть пособий в одну универсальную помощь, которую будут оказывать в соответствии с определенными критериями. А параллельно получателям такой помощи будут оказывать определенные услуги для преодоления кризиса бедности", — объяснила Жолнович.

Социальные выплаты, которые не прекращаются на время войны:

  • на детей, над которыми установлена опека или забота;
  • детей, больных тяжелыми заболеваниями;
  • детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;
  • людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • тем, кто ухаживает за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства;
  • тем, кто не имеет права на пенсию;
  • трудоспособному человеку, который не работает и ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, а также за теми, кто достиг 80-летнего возраста.

Напомним, в Украине всех граждан, получающих социальные выплаты и пенсии, ждут масштабные проверки. Специалисты будут мониторить информацию с помощью ряда государственных реестров.

По результатам проверки будут прекращать начисление и осуществление выплат в следующих случаях:

  • если пенсии были назначены из документов с недостоверными сведениями;
  • на время пребывания граждан за пределами страны (если не предусмотрено международными соглашениями Украины);
  • смерти получателей выплат.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас