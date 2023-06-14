Социальные выплаты: украинцев ждут изменения

Украинские банкноты номиналом в 100 и 200 гривен. Фото: Google

До конца текущего года Минсоцполитики Украины хочет усовершенствовать систему социальных выплат. Предполагается, что некоторые выплаты могут быть объединены в одну.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович. Сообщает издание PRO Деньги.

Читайте также:

По словам госпожи Жолнович, в Украине сейчас насчитывается более 34 программ, которые предусматривают различные социальные выплаты. Их нужно все посмотреть. И уже со следующего года социальную помощь украинцы будут получать по-другому.

"Нужно отходить от этой практики, унифицировать все выплаты, связанные с бедностью, объединив, например, шесть пособий в одну универсальную помощь, которую будут оказывать в соответствии с определенными критериями. А параллельно получателям такой помощи будут оказывать определенные услуги для преодоления кризиса бедности", — объяснила Жолнович.

Социальные выплаты, которые не прекращаются на время войны:

на детей, над которыми установлена опека или забота;

детей, больных тяжелыми заболеваниями;

детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

тем, кто ухаживает за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства;

тем, кто не имеет права на пенсию;

трудоспособному человеку, который не работает и ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, а также за теми, кто достиг 80-летнего возраста.

Напомним, в Украине всех граждан, получающих социальные выплаты и пенсии, ждут масштабные проверки. Специалисты будут мониторить информацию с помощью ряда государственных реестров.

По результатам проверки будут прекращать начисление и осуществление выплат в следующих случаях: