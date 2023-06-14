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Соціальні виплати: на українців чекають зміни

14 червня 2023 02:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Соціальні виплати: на українців чекають зміни
Українські банкноти номіналом у 100 та 200 гривень. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

До кінця поточного року Мінсоцполітики України хоче вдосконалити систему соціальних виплат. Передбачається, що деякі виплати можуть об'єднати в одну. 

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Повідомляє видання PRO Гроші

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За словами пані Жолнович, в Україні наразі налічується понад 34 програми, які передбачають різні соціальні виплати. Їх треба усі переглянути. І вже з наступного року соціальну допомогу українці отримуватимуть інакше.

"Потрібно відходити від цієї практики, уніфікувати всі виплати, пов’язані з бідністю, об’єднавши, наприклад, шість допомог в одну універсальну допомогу, яку надаватимуть відповідно до певних критеріїв. А паралельно отримувачам такої допомоги надаватимуть певні послуги для подолання кризи бідності", — пояснила Жолнович.

Соціальні виплати, які не припиняються на час війни:

  • на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

  • на дітей, хворих на тяжкі захворювання;
  • дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
  • людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • тим, хто доглядає за особами з інвалідністю І та II групи внаслідок психічного розладу;
  • тим, хто не має права на пенсію;
  • працездатній людині, яка не працює і доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за тими, хто досяг 80-річного віку.

Нагадаємо, в Україні на всіх громадян, які отримують соціальні виплати та пенсії, чекають масштабні перевірки. Фахівці моніторитимуть інформацію за допомогою низки державних реєстрів. 

За результатами перевірки, припинятимуть нарахування та здійснення виплат у наступних випадках:

  • якщо пенсії були призначені на підставі документів з недостовірними відомостями;
  • на час перебування громадян за межами країни (якщо не передбачене міжнародними угодами України);
  • смерті одержувачів виплат.

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