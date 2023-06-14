Соціальні виплати: на українців чекають зміни

Українські банкноти номіналом у 100 та 200 гривень. Фото: Google

До кінця поточного року Мінсоцполітики України хоче вдосконалити систему соціальних виплат. Передбачається, що деякі виплати можуть об'єднати в одну.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Повідомляє видання PRO Гроші.

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За словами пані Жолнович, в Україні наразі налічується понад 34 програми, які передбачають різні соціальні виплати. Їх треба усі переглянути. І вже з наступного року соціальну допомогу українці отримуватимуть інакше.

"Потрібно відходити від цієї практики, уніфікувати всі виплати, пов’язані з бідністю, об’єднавши, наприклад, шість допомог в одну універсальну допомогу, яку надаватимуть відповідно до певних критеріїв. А паралельно отримувачам такої допомоги надаватимуть певні послуги для подолання кризи бідності", — пояснила Жолнович.

Соціальні виплати, які не припиняються на час війни:

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

на дітей, хворих на тяжкі захворювання;

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

тим, хто доглядає за особами з інвалідністю І та II групи внаслідок психічного розладу;

тим, хто не має права на пенсію;

працездатній людині, яка не працює і доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за тими, хто досяг 80-річного віку.

Нагадаємо, в Україні на всіх громадян, які отримують соціальні виплати та пенсії, чекають масштабні перевірки. Фахівці моніторитимуть інформацію за допомогою низки державних реєстрів.

За результатами перевірки, припинятимуть нарахування та здійснення виплат у наступних випадках: