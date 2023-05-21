Специалисты Института сердца проведут консультации в Николаеве

Прием граждан специалистами института. Фото: Институт сердца МОЗ Украины

Специалисты Института сердца Минздрава Украины проведут консультативный прием в Николаеве. Обзор пациентов кардиологического профиля бесплатный.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

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Предварительная дата — 26 мая.

"В составе консультативной бригады — кардиохирург отделения приобретенных пороков сердца, канд. мед. наук. Харенко Ю.А., врач-кардиолог, специалист по ЭхоКГ диагностики Островска А.А.", — говорится в сообщении.

Специалисты осмотрят пациентов кардиологического профиля, нуждающихся в хирургическом вмешательстве. Прием бесплатный.

Отметим, что в одном из медицинских учреждений Николаева появился портативный КТ-сканер в трейлере. Его передали швейцарские благотворители.

Напомним, одесские врачи провели сложнейшую операцию. В городе прошла вторая трансплантация сердца.