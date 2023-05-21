Спеціалісти Інституту серця проведуть консультації у Миколаєві

Прийом громадян спеціалістами інституту. Фото: Інститут серця МОЗ України

Спеціалісти Інституту серця МОЗ України проведуть консультативний прийом у Миколаєві. Огляд пацієнтів кардіологічного профілю безплатний.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

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Попередня дата — 26 травня.

"У складі консультативної бригади — кардіохірург відділення набутих вад серця, канд. мед. наук. Харенко Ю.О., лікар-кардіолог, спеціаліст з ЕхоКГ діагностики Островська О.А.", — йдеться у повідомленні.

Фахівці оглянуть пацієнтів кардіологічного профілю, які потребують хірургічного втручання. Прийом безплатний.

Зазначимо, в одному із медичних закладів Миколаєва з’явився портативний КТ-сканер у трейлері. Його передали швейцарські благодійники.

Нагадаємо, одеські лікарі провели надзвичайно складну операцію. У місті відбулася друга трансплантація серця.