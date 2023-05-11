Спецпосланник Бразилии приехал к Зеленскому с миротворческой миссией

Экс-министр иностранных дел, спецпосланник президента Бразилии Селсу Аморим. Фото: MAURO PIMENTEL

Экс-министр иностранных дел, спецпосланник президента Бразилии Селсу Аморим встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта встреча состоялась после заявлений президента Бразилии, призвавшего США и Европу прекратить поставки оружия Украине.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Как прошла встреча президентов

По словам Селса Аморим, разговор с Зеленским был положительным и способствовал установлению доверия. Также он заявил, что Зеленский "понимает", что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва работает над достижением мира.

Спецпосланник также встретился с украинским замминистра иностранных дел Андреем Мельником.

"Бразилия может сыграть важную роль в прекращении российской агрессии и достижении крепкого и справедливого мира" , – отметил Мельник.

Ранее заявлял Лула да Силва о войне в Украине

Как говорится в материале, ранее президент Бразилии призвал прекратить огонь и предлагал создать клуб стран-посредников для достижения мира, в который входила бы Бразилия. Однако в то же время Бразилия отказалась поставлять оружие для Украины, а также Лула да Силва возложил на Украину частичную вину за вторжение и обвинил Европу и США в стимулировании боевых действий.

Его слова были подвергнуты критике представителями США и ЕС и вызвали вопрос о беспристрастности Бразилии в любых мирных переговорах, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва попытался оправдаться за отказ передачи Германии снарядов для танков Leopard, предназначенных для поддержки Украины в конфликте с Россией. Президент считает, что такая продажа снарядов может стать причиной того, что Россия сочтет Бразилию стороной военного конфликта.

Также глава Бразилии заявлял, что хочет быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой. Он говорит, что хочет найти "золотую середину" для стран.