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Спецпосланець Бразилії приїхав до Зеленського із миротворчою місією

11 травня 2023 12:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Спецпосланець Бразилії приїхав до Зеленського із миротворчою місією
Екс-міністр закордонних справ, спецпосланець президента Бразилії Селсу Аморім. Фото: MAURO PIMENTEL
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Екс-міністр закордонних справ, спецпосланець президента Бразилії Селсу Аморім зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським. Ця зустріч відбулась після заяв президента Бразилії, який закликав США та Європу припинити постачання зброї Україні. 

Про це повідомляє "Голос Америки".

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Як пройшла зустріч президентів

За словами Селсу Аморім, розмова із Зеленським була позитивною та сприяла встановленню довіри. Також він заявив, що Зеленський "розуміє", що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва працює над досягненням миру.

Спецпосланець також зустрівся із українським заступником міністра закордонних справ Андрієм Мельником.

"Бразилія може відіграти важливу роль у припиненні російської агресії та досягненні міцного та справедливого світу", – зазначив Мельник.

Що раніше заявляв Лула да Сілва про війну в Україні

Як сказано в матеріалі, раніше президент Бразилії закликав припинити вогонь та пропонував створити клуб країн-посередників для досягнення миру, до якого входила б Бразилія. Однак у той же час Бразилія відмовилась постачати зброю для України, а також Лула да Сілва поклав на Україну часткову провину за вторгнення та звинуватив Європа та США у стимулюванні бойових дій.

Його слова були розкритиковані представниками США та ЄС та викликали питання про неупередженість Бразилії у будь-яких мирних переговорах, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва спробував виправдатись за відмову передачі Німеччині снарядів для танків Leopard, призначених для підтримки України у конфлікті з Росією. Президент вважає, що такий продаж снарядів може стати причиною того, що Росія вважатиме Бразилію стороною військового конфлікту.

Також очільник Бразилії заявляв, що хоче бути посередником у переговорах між Києвом та Москвою. Він каже, що хоче знайти "золоту середину" для країн. 

 

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