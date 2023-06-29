Певец рассказал о мятеже Пригожина и последствиях для Путина: прямой эфир Новости.LIVE

Спивак рассказал о мятеже Пригожина и последствиях для Путина: прямой эфир Новини.LIVE
В четверг, 29 июня, гостем студии Новини.LIVE стал политический эксперт Дмитрий Спивак. В прямом эфире он рассказывает о мятеже Пригожина и последствиях для Путина.
Посмотреть прямой эфир можно на You-Tube канале «Новини.LIVE».
Прямой эфир Новини.LIVE
В гостях студии Новини.LIVE 29 июня Дмитрий Спивак вместе с ведущей канала Новини.LIVE Ланой Шевчук обсуждают также о перспективах для Украины на июльском саммите НАТО и отказе от наличных, как элемент борьбы с коррупцией.
По его словам, для того чтобы Украина победила, нужны истребители, ракеты HIMARS на 300 км, системы Patriot в количестве 20-30 штук, чтобы закрыть небо не только над Киевом, но и над другими городами и регионами нашего государства.
Напомним, 29 июня стало известно о том, что США близки к тому, чтобы передать дальнобойные ракеты ATACMS. Отмечается, что такое решение связано с тем, что у России началась внутренняя борьба за власть.