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Спивак рассказал о мятеже Пригожина и последствиях для Путина: прямой эфир Новини.LIVE

29 июня 2023 21:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Певец рассказал о мятеже Пригожина и последствиях для Путина: прямой эфир Новости.LIVE
Дмитрий Спивак. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В четверг, 29 июня, гостем студии Новини.LIVE стал политический эксперт Дмитрий Спивак. В прямом эфире он рассказывает о мятеже Пригожина и последствиях для Путина.

Посмотреть прямой эфир можно на You-Tube канале «Новини.LIVE».

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В гостях студии Новини.LIVE 29 июня Дмитрий Спивак вместе с ведущей канала Новини.LIVE Ланой Шевчук обсуждают также о перспективах для Украины на июльском саммите НАТО и отказе от наличных, как элемент борьбы с коррупцией.

По его словам, для того чтобы Украина победила, нужны истребители, ракеты HIMARS на 300 км, системы Patriot в количестве 20-30 штук, чтобы закрыть небо не только над Киевом, но и над другими городами и регионами нашего государства.

Напомним, 29 июня стало известно о том, что США близки к тому, чтобы передать дальнобойные ракеты ATACMS. Отмечается, что такое решение связано с тем, что у России началась внутренняя борьба за власть.

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