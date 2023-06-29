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Співак розповів про заколот Пригожина та наслідки для Путіна: прямий ефір Новини.LIVE

29 червня 2023 21:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Співак розповів про заколот Пригожина та наслідки для Путіна: прямий ефір Новини.LIVE
Дмитро Співак. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У четвер, 29 червня, гостем студії Новини.LIVE став політичний експерт Дмитро Співак. У прямому ефірі він розповідає про заколот Пригожина та наслідки для Путіна.

Подивитися прямий ефір можна на You-Tube каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір Новини.LIVE

У гостях студії Новини.LIVE 29 червня Дмитро Співак разом з ведучою каналу Новини.LIVE Ланою Шевчук обговорюють також про перспективи для України на липневому саміті НАТО та відмову від готівки, як елемент боротьби з корупцією.

За його словами, для того, щоб Україна перемогла, потрібні винищувачі, ракети HIMARS на 300 км, системи Patriot в кількості 20-30 штук, аби закрити небо не лише над Києвом, а й над іншими містами та регіонами нашої держави.

Нагадаємо, 29 червня стало відомо про те, що США близькі до того, щоб передати далекобійні ракети ATACMS. Зазначається, що таке рішення повʼязане з тим, що в Росії почалась внутрішня боротьба за владу.

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