В Украине 20 февраля нет дефицита электроэнергии

Потребление электроэнергии в Украине увеличилось: в Укрэнерго объяснили, есть ли сейчас дефицит мощности
20 февраля в Украине не формировались лимиты на электроэнергию, потому что дефицит мощности не зафиксирован. Работа отечественных электростанций позволила снизить импорт электроэнергии практически до нуля.
Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.
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Потребление и дефицит
С начала сегодняшнего дня, 20 февраля, уровень потребления электроэнергии в Украине прогнозируемо начал расти. Это типичное явление для начала рабочей недели.
Впрочем, дефицита мощности в энергосистеме Украины сейчас не наблюдается.
Лимиты и генерация
Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты на электроэнергию для региональных облэнерго не формировались.
Причинами полноценной работы энергосистемы Украины работа всех видов электростанций в Украине.
Так, в частности, из-за роста светового дня увеличилась работа электростанций из возобновляемых источников энергии. Мощности этих станций работают преимущественно в дневные часы, а сегодня — и с утра, перекрывая пиковые потребности.
Учитывая это, удалось даже снизить импорт электроэнергии до минимальных объемов.
Последствия российского террора
В Укрэнерго напомнили, что энергосистема Украины уже пережила более 15 ракетных и дроновых атак по своим объектам.
Также под российским контролем находится целый ряд электростанций.
Это:
- Запорожская АЭС;
- Запорожская ТЭС;
- Луганская ТЭС;
- Углегорская ТЭС;
- Каховская ГЭС.
А это, пояснили в Укрэнерго, более 10 ГВт основных установленных мощностей, которые до сих пор недоступны украинской энергосистеме.
Кроме того, в оккупированных районах южных областей находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.
Напомним, что 18 февраля ДТЭК восстановил высоковольтные линии, питающие Киевский и Приморский районы Одессы.
Фото: Pixabay