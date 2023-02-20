В Украине 20 февраля нет дефицита электроэнергии

Украинская энергосистема снизила импорт электроэнергии до минимума

20 февраля в Украине не формировались лимиты на электроэнергию, потому что дефицит мощности не зафиксирован. Работа отечественных электростанций позволила снизить импорт электроэнергии практически до нуля.

Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.

Потребление и дефицит

С начала сегодняшнего дня, 20 февраля, уровень потребления электроэнергии в Украине прогнозируемо начал расти. Это типичное явление для начала рабочей недели.

Впрочем, дефицита мощности в энергосистеме Украины сейчас не наблюдается.

Лимиты и генерация

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты на электроэнергию для региональных облэнерго не формировались.

Причинами полноценной работы энергосистемы Украины работа всех видов электростанций в Украине.

Так, в частности, из-за роста светового дня увеличилась работа электростанций из возобновляемых источников энергии. Мощности этих станций работают преимущественно в дневные часы, а сегодня — и с утра, перекрывая пиковые потребности.

Учитывая это, удалось даже снизить импорт электроэнергии до минимальных объемов.

Последствия российского террора

В Укрэнерго напомнили, что энергосистема Украины уже пережила более 15 ракетных и дроновых атак по своим объектам.

Также под российским контролем находится целый ряд электростанций.

Это:

Запорожская АЭС;

Запорожская ТЭС;

Луганская ТЭС;

Углегорская ТЭС;

Каховская ГЭС.

А это, пояснили в Укрэнерго, более 10 ГВт основных установленных мощностей, которые до сих пор недоступны украинской энергосистеме.

Кроме того, в оккупированных районах южных областей находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Напомним, что 18 февраля ДТЭК восстановил высоковольтные линии, питающие Киевский и Приморский районы Одессы.

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