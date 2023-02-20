В Україні 20 лютого немає дефіциту електроенергії

Споживання електроенергії в Україні збільшилося: в Укренерго пояснили, чи є нині дефіцит потужності
20 лютого в Україні не формувалися ліміти на електроенергію, бо дефіциту потужності не зафіксовано. Робота вітчизняних електростанцій дозволила зменшити імпорт електроенергії практично до нуля.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
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Споживання і дефіцит
З початку сьогоднішнього дня, 20 лютого, рівень споживання електроенергії в Україні прогнозовано почав зростати. Це є типовим явищем для початку робочого тижня.
Втім, дефіциту потужності у енергосистемі України зараз не спостерігається.
Ліміти і генерація
Через відсутність дефіциту потужності ліміти на електроенергію для регіональних обленерго не формувалися.
Причинами повноцінної роботи енергосистеми України є робота усіх видів електростанцій в Україні.
Так, зокрема, через зростання світлового дня збільшилась робота електростанцій з відновлюваних джерел енергії. Потужності цих станцій працюють переважно у денні години, а сьогодні — і у зранку, перекриваючи пікові потреби.
Зважаючи на це, вдалося навіть знизити імпорт електроенергії до мінімальних обсягів.
Наслідки російського терору
В Укренерго нагадали, що енергосистема України вже пережила понад 15 ракетних та дронових атак по своїх об’єктах.
Також під російським контролем перебуває ціла низка електростанцій.
Це:
- Запорізька АЕС;
- Запорізька ТЕС;
- Луганська ТЕС;
- Вуглегірська ТЕС;
- Каховська ГЕС.
А це, пояснили в Укренерго, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей, які на цей час досі недоступні українській енергосистемі.
Крім того, у окупованих районах південних областей перебуває і більшість вітрових та сонячних електростанцій.
Нагадаємо, що 18 лютого ДТЕК відновив високовольтні лінії, що живлять Київський та Приморський райони Одеси.
Фото: Pixabay