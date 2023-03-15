Дело киностудии имена Довженка: НАБУ завершило расследование

Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование дела по подозрению бывшего главного инженера государственного предприятия "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко" Тимофея Пархоменко и экс директора компании ООО "Эм.Ай.Кей." Максима Минчука в хищении 4,4 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Подробности

"14 марта 2023 прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу по подозрению бывшего главного инженера госпредприятия и бывшего генерального директора частной компании в хищении более 4,4 млн грн средств ГП "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженка", — говорится в сообщении.

На сегодня прокурором САП предоставлено поручение детективам НАБУ открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Что предшествовало

Как отмечают в ведомстве, в рамках досудебного расследования установлено, что в ноябре 2018 года ГП "Киностудия им. А. Довженко" объявило открытые торги по закупке телевизионного и аудиовизуального оборудования. Победителем в тендере стала предопределенная компания, с которой был заключен договор, не предусматривавший санкций за нарушение сроков поставки оборудования.

Согласно условиям договора, оборудование для киностудии должны были поставить до конца 2018 года, однако фактически киностудия получила часть оборудования только в апреле 2019 года. Несмотря на это, главный инженер способствовал тому, чтобы госпредприятие уплатило частной компании всю сумму средств, предусмотренную условиями договора. Как следствие, киностудия за непоставленное оборудование оплатила более 4,4 млн. грн.

Что чревато подозреваемым

Действия главного инженера квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Гендиректора частной структуры — ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 УК Украины.

За совершенное лицам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, 6 марта новым директором НАБУ назначили Семена Кривоноса.