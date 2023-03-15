Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow Дело киностудии имена Довженка: НАБУ завершило расследование arrow

Дело киностудии имена Довженка: НАБУ завершило расследование

15 марта 2023 15:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование дела по подозрению бывшего главного инженера государственного предприятия "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко" Тимофея Пархоменко и экс директора компании ООО "Эм.Ай.Кей." Максима Минчука в хищении 4,4 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Читайте также:

Подробности

"14 марта 2023 прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу по подозрению бывшего главного инженера госпредприятия и бывшего генерального директора частной компании в хищении более 4,4 млн грн средств ГП "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженка", — говорится в сообщении.

На сегодня прокурором САП предоставлено поручение детективам НАБУ открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Что предшествовало

Как отмечают в ведомстве, в рамках досудебного расследования установлено, что в ноябре 2018 года ГП "Киностудия им. А. Довженко" объявило открытые торги по закупке телевизионного и аудиовизуального оборудования. Победителем в тендере стала предопределенная компания, с которой был заключен договор, не предусматривавший санкций за нарушение сроков поставки оборудования.

Согласно условиям договора, оборудование для киностудии должны были поставить до конца 2018 года, однако фактически киностудия получила часть оборудования только в апреле 2019 года. Несмотря на это, главный инженер способствовал тому, чтобы госпредприятие уплатило частной компании всю сумму средств, предусмотренную условиями договора. Как следствие, киностудия за непоставленное оборудование оплатила более 4,4 млн. грн.

Что чревато подозреваемым

Действия главного инженера квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Гендиректора частной структуры — ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 УК Украины.

За совершенное лицам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, 6 марта новым директором НАБУ назначили Семена Кривоноса.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

16:06 В автомобилях General Motors появится ChatGPT: как искусственный интеллект поможет водителю

16:00 Весну будет штормить не на шутку: какой будет завтра погода в Украине

15:59 В Минкульте окончательно определились с вопросом запрета выезда артистов заграницу

Новина з фото

15:56 Пил из луж и ел крошки: история раненого украинского военного, найденного под Бахмутом

15:50 В Одессе можно бесплатно простерилизовать бездомных кошек

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:43 Защитник Мариуполя задонатил большую сумму на проект, послом которого является Оля Полякова

15:28 Футболист сборной Украины отдал на фронт собственный автомобиль

15:28 Стало известно, сколько Украина получила единиц нового вооружения и средств поражения

15:23Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

15:20 В Одессе водитель Mercedes переехал собаку и оставил ее умирать

Новина з відео

14:20 Критическая инфраструктура в Одесской области будет работать, даже несмотря на обстрелы, — Братчук

Новина з відео

14:10Прокуратура зафиксировала последствия утренних обстрелов Харькова — повреждено учебное заведение

Новина з відео

14:06 Украинские военные эффектно "приземлили" вражеский бомбардировщик Су-24 в Бахмуте

Новина з відео

13:52 Житель Мариуполя показал свою квартиру после "хозяйничания" оккупантов

Новина з відео

13:12 Гуменюк рассказала, когда может произойти очередной массированный обстрел

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:05 В Крыму оккупанты начали готовить к войне школьников

Новина з відео

11:52 Россияне опубликовали видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем

Новина з відео

11:30 В Украине впервые покажут фильм о деоккупации острова Змеиный

Новина з відео

09:31В Америке показали видеореконструкцию, как российский самолет сбил беспилотник США

Новина з відео

20:43 Обожал Тарас Шевченко: как приготовить постный борщ с карасями

15:23Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

Новина з фото

15:01 Атаки из артиллерии, пустые улицы и отсутствие коммунальных выгод — как живет прифронтовый Часов Яр

14:23Биткоину прогнозируют заоблачное будущее: сколько будет стоить

06:23Украинцам повысят еще один тариф: сколько придется доплатить

Новина з фото

21:11 Хотела догнать Спирс и Агилеру: как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

20:45 Playboy возвращается: ТОП-10 самых горячих и известных обложек мужского глянца

Эксклюзив

18:45Усталость от войны: как изменилась психология украинцев и простят ли они русских

18:24История харьковского косметолога, которая вернулась к жизни благодаря работе

Эксклюзив

17:36Как украинцам не попасть на крючок финансовых пирамид

08:23Кредитная сфера в Украине на грани коллапса: причастен каждый третий украинец

Актуальное по теме

None 15 Март 16:05

В автомобилях General Motors появится ChatGPT: как искусственный интеллект поможет водителю

None 15 Март 15:45

Весну будет штормить не на шутку: какой будет завтра погода в Украине

None 15 Март 15:58

В Минкульте окончательно определились с вопросом запрета выезда артистов заграницу

None 15 Март 15:56

Пил из луж и ел крошки: история раненого украинского военного, найденного под Бахмутом

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB