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Справа кіностудії імені Довженка: НАБУ завершило розслідування

15 березня 2023 15:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років
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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування справи за підозрою колишнього головного інженера державного підприємства "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" Тимофія Пархоменка та ексдиректора компанії ТОВ "Ем.Ай.Кей." Максима Мінчука у розкраданні 4,4 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба САП.

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Деталі

"14 березня 2023 року прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі за підозрою колишнього головного інженера держпідприємства та колишнього генерального директора приватної компанії у розкраданні понад 4,4 млн грн коштів ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка", — йдеться у повідомленні. 

На сьогодні прокурором САП надано доручення детективам НАБУ відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Що передувало

Як зазначають у відомстві, у межах досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2018 року ДП "Кіностудія ім. О. Довженка" оголосило відкриті торги із закупівлі телевізійного та аудіовізуального обладнання. Переможцем у тендері стала наперед визначена компанія, з якою було укладено договір, що не передбачав санкцій за порушення термінів постачання обладнання.

Відповідно до умов договору обладнання для кіностудії мали поставити до кінця 2018 року, проте фактично кіностудія отримала частину обладнання лише у квітні 2019 року. Попри це, головний інженер посприяв у тому, щоб держпідприємство сплатило приватній компанії усю суму коштів, передбачену умовами договору. Як наслідок, кіностудія за непоставлене обладнання сплатила понад 4,4 млн грн.

Що загрожує підозрюваним

Дії головного інженера кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Гендиректора приватної структури — ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

За вчинене особам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо,  6 березня новим директором НАБУ призначили Семена Кривоноса

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