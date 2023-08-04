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Дело о крушении в Броварах: начальника Управления авиации ГСЧС Коробку взяли под стражу

4 августа 2023 13:29
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Дело о крушении в Броварах: начальника Управления авиации ГСЧС Коробку взяли под стражу
Начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Иван Коробко. Фото: ГСЧС Украины
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Как известно ДБР по делу об авиакатастрофе в Броварах 18 января 2023 сообщила о подозрении нескольким начальникам ГСЧС. Сегодня, 4 августа, суд назначил начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивану Коробке два месяца содержания под стражей.

Об этом пишет Общественное.

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В четверг, 3 августа, стало известно, что работники ДБР сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Среди них были:

  • начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;
  • и.о. командира части;
  • заместитель командира по летной подготовке;
  • командир авиационной эскадрильи;
  • начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

По данным следствия, 18 января управленцы нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось высшее руководство МВД. Полет делегации совершался в неблагоприятную погоду. Это и привело к падению вертолета и гибели людей.

В пятницу, 4 июля, суд назначил начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивану Коробке два месяца содержания под стражей.

Журналистам Общественного Иван Коробка сообщил, что с решением суда не согласен, мол, действовал "в соответствии с руководящими документами".

"Профессиональный уровень пилотов позволял перевозить руководящий состав, а "погода была летная", — отметил Коробка.

По информации СМИ, адвокаты Ивана Коробко будут подавать апелляцию.

Напомним, ранее мы писали, что в ГСЧС отреагировали на подозрения по делу о гибели руководства МВД.

Ранее стало известно, что должностные лица ГСЧС получили подозрение в деле авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД.

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