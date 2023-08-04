Справа про катастрофу у Броварах: начальника Управління авіації ДСНС Коробку взяли під варту

Начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Іван Коробка. Фото: ДСНС України

Як відомо, ДБР у справі про авіакатастрофу у Броварах 18 січня 2023 року повідомила про підозру кільком начальникам ДСНС. Сьогодні, 4 серпня, суд призначив начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івану Коробці два місяці тримання під вартою.

Про це пише Суспільне.

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У четвер, 3 серпня, стало відомо, що працівники ДБР повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Серед них були:

начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в.о. командира частини;

заступник командира з льотної підготовки;

командир авіаційної ескадрильї;

начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

За даними слідства, 18 січня управлінці порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало вище керівництво МВС. Політ делегації здійснювали в несприятливу погоду. Це й призвело до падіння гелікоптера та загибелі людей.

У п'ятницю, 4 липня, суд призначив начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івану Коробці два місяці тримання під вартою.

Журналістам Суспільного Іван Коробка повідомив, що із рішенням суду не згоден, мовляв діяв "відповідно до керівних документів".

"Фаховий рівень пілотів дозволяв перевозити керівний склад, а "погода була льотна", — зазначив Коробка.

За інформацією ЗМІ, адвокати Івана Коробки подаватимуть апеляцію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДСНС відреагували на підозри у справі про загибель керівництва МВС.

Раніше стало відомо, що посадовці ДСНС отримали підозру у справі авіакатастрофи в Броварах, де загинуло керівництво МВС.