Справедливость будет обеспечена: Зеленский рассказал про обыски в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении сообщил, что сегодня был плодотворный день. Были обыски в разных учреждениях Украины, и поэтому движение к справедливости ощущается.
Видеообращение Зеленский опубликовал в Telegram.
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Заявление Зеленского
"Я благодарю всех правоохранителей, которые сегодня продемонстрировали силу права и государства. Спасибо правительству Украины — за оперативное кадровое реагирование. В частности, сегодня были уволены руководители таможни. Относительно части этих уволенных начаты дисциплинарные производства. К сожалению, в некоторых областях только так можно гарантировать законность — меняя руководителей вместе с внедрением институциональных изменений", — сказал он.
Также Зеленский сообщил, что сегодня СБУ, ГБР и Бюро экономической безопасности и прокуратура провели обыски в разных регионах.
"Движение к справедливости ощущается. И справедливость будет обеспечена. Особенно важна чистота процессов в структурах Министерства обороны и в целом Сил обороны. Любая внутренняя поставка, любые закупки — все должно быть абсолютно таким же чистым и честным, как внешняя поставка для нашей обороны", — уточнил Зеленский.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении заявил, что Украина ожидает новостей. По словам украинского лидера, ожидаются решения партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и украинским прогрессом.
Также сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Стороны обсудили продолжение оборонного сотрудничества.