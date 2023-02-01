Справедливість буде забезпечена: Зеленський розповів про обшуки в Україні
Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні повідомив, що сьогодні був плідний день. Були обшуки у різних установах України, і тому рух до справедливості відчувається.
Відеозвернення Зеленський опублікував у Telegram.
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Заява Зеленського
"Я дякую всім правоохоронцям, які сьогодні продемонстрували силу права та держави. Дякую уряду України — за оперативне кадрове реагування. Зокрема, сьогодні було звільнено керівників митниці. Щодо частини цих звільнених розпочато дисциплінарні провадження. На жаль, у деяких областях тільки так можна гарантувати законність — змінюючи керівників разом із запровадженням інституційних змін", — сказав він.
Також Зеленський повідомив, що сьогодні СБУ, ДБР і Бюро економічної безпеки та прокуратура провели обшуки у різних регіонах.
"Рух до справедливості відчувається. І справедливість буде забезпечена. Особливо важлива чистота процесів у структурах Міністерства оборони та в цілому Сил оборони. Будь-яке внутрішнє постачання, будь-які закупівлі — все має бути абсолютно таким самим чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони", — уточнив Зеленський.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні заявив, що Україна очікує на новини. За словами українського лідера, очікуються рішення партнерів у Євросоюзі, які відповідатимуть досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і українським прогресом.
Також повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Бельгії Олександром де Кроо. Сторони обговорили продовження оборонної співпраці.