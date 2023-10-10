Погода в Украине — прогноз от синоптиков на 11 октября

Женщина в дождь. Фото: Новини.LIVE

В среду, 11 октября, в Украине следует ожидать прохладную и пасмурную погоду. В западной части страны будет облачно, на остальной территории — солнечно и с прояснениями. Синоптики не прогнозируют осадки, за исключением южных областей — в Крыму возможен небольшой кратковременный дождь.

Об этом говорится на сайте Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 11 октября от Meta

Следовательно, по словам синоптиков, 11 октября в западных и некоторых центральных областях будет пасмурная погода. Речь идет о Волынской, Львовской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ужгородской, а также Киевской и Винницкой областях.

На остальной территории будет облачно с прояснениями. Солнечная погода будет преобладать в Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

Осадков не предполагается.

Температура воздуха днем бкдет колебаться от +8 до +13 °С.

Фото: Meta

Погода в Украине 11 октября от Meteoprog

Сообщается, что ночью столбики термометров будут колебаться от -1 до +6 °С. Днем температура прогреется до +10+16 °С.

Небольшие осадки, а именно кратковременный дождь, возможны в Крыму.

Фото: Meteoprog

Погода в Киеве и области 11 октября

В среду в столице будет преобладать облачная погода. Осадков не прогнозируют.

Температура воздуха ночью будет составлять +2+4 °С, днем стопчики термометров покажут +10+13 °С.

Фото: Meteoprog

Фото: Meta

Напомним, в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение следующего месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.