Погода в Україні — прогноз від синоптиків на 11 жовтня

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

У середу, 11 жовтня, в Україні слід очікувати на прохолодну та похмуру погоду. У західній частині країни буде переважно хмарно, на решті території — сонячно та з проясненнями. Синоптики не прогнозують опадів, за винятком південних областей — у Криму можливий невеликий короткочасний дощ.

Про це йдеться на сайті Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 11 жовтня від Meta

Відтак, за словами синоптиків, 11 жовтня у західних та деяких центральний областях буде похмура погода. Йдеться про Волинську, Львівську, Рівненську, Житомирську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Ужгородську, а також Київську та Вінницьку області.

На решті території буде хмарно з проясненнями. Повністю сонячна погода переважатиме у Запорізькій, Донецькі та Луганській областях, а також у Криму.

Опадів не передбачається.

Температура повітря вдень буде коливатися від +8 до +13 °С.

Фото: Meta

Погода в Україні 11 жовтня від Meteoprog

Повідомляється, що вночі стовпчики термометрів коливатимуть від -1 до + 6 °С. Вдень температура прогріється до +10+16 °С.

Невеликі опади, а саме короткочасний дощ, можливі у Криму.

Фото: Meteoprog

Погода у Києві та області 11 жовтня

У середу, в столиці, переважатиме хмарна погода погода. Опадів не прогнозують.

Температура повітря вночі складатиме +2+4 °С, вдень стопчики термометрів покажуть +10+13 °С.

Фото: Meteoprog

Фото: Meta

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.