Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Справжня осінь: синоптики розповіли, де завтра очікувати на похолодання та дощі arrow

Справжня осінь: синоптики розповіли, де завтра очікувати на похолодання та дощі

10 жовтня 2023 19:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні — прогноз від синоптиків на 11 жовтня
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У середу, 11 жовтня, в Україні слід очікувати на прохолодну та похмуру погоду. У західній частині країни буде переважно хмарно, на решті території — сонячно та з проясненнями. Синоптики не прогнозують опадів, за винятком південних областей — у Криму можливий невеликий короткочасний дощ. 

Про це йдеться на сайті Meta та Meteoprog

Читайте також:

Погода в Україні 11 жовтня від Meta

Відтак, за словами синоптиків, 11 жовтня у західних та деяких центральний областях буде похмура погода. Йдеться про Волинську, Львівську, Рівненську, Житомирську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Ужгородську, а також Київську та Вінницьку області. 

На решті території буде хмарно з проясненнями. Повністю сонячна погода переважатиме у Запорізькій, Донецькі та Луганській областях, а також у Криму. 

Опадів не передбачається. 

Температура повітря вдень буде коливатися від +8 до +13 °С. 

Погода в Україні 11 жовтня
Фото: Meta

Погода в Україні 11 жовтня від Meteoprog

Повідомляється, що вночі стовпчики термометрів коливатимуть від -1 до + 6 °С. Вдень температура прогріється до +10+16 °С. 

Невеликі опади, а саме короткочасний дощ, можливі у Криму. 

Погода в Україні 11 жовтня
Фото: Meteoprog

 Погода у Києві та області 11 жовтня

У середу, в столиці, переважатиме хмарна погода погода. Опадів не прогнозують. 

Температура повітря вночі складатиме +2+4 °С, вдень стопчики термометрів покажуть +10+13 °С. 

Погода в Києві 11 жовтня
Фото: Meteoprog
Погода в Києві 11 жовтня
Фото: Meta

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Стало відомо, чи будуть відновлювати Бахмут і за які гроші, — заява Шуляк

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз