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США предоставит Украине средства для определения приоритетных реформ в экономике

10 июня 2023 09:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
США выделит более 400 тысяч долларов в рамках программы ОЭСР
Белый дом в США. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В рамках программы ОЭСР США предоставит Украине средства для определения приоритетных реформ в экономике. Общая сумма составляет более 400 тысяч долларов.

Об этом сообщает Департамент США.

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Подробности

В Париже прошло заседание Совета министров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Там заявили, что США поддерживают программу ОЭСР для Украины и выделят средства на ее реализацию.

"Соединенные Штаты полностью поддерживают Программу ОЭСР для страны Украина и рады выделить 437 000 долларов США на его реализацию. Страновая программа ОЭСР будет поддерживать повестку дня Украины по реформам, восстановлению и реконструкции", — говорится в сообщении.

Также добавили, что Соединенные Штаты уже выделили Украине более 19 млрд долларов на зарплаты чиновникам, выполнение пенсионных обязательств и управление больниц.

Украина и ОЭСР

Известно, что 5 июля 2022 г Украина подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ее передал премьер-министр Денис Шмигаль генеральному секретарю ОЭСР Матиасу Корманну во время поездки на конференцию в Швейцарию.

Напомним, ранее мы писали, что пострадавшие от каховской катастрофы украинцы получат денежную помощь от Агентства США по международному развитию (USAID). Каждому домохозяйству будут выплачивать по 60 долларов три месяца подряд.

Добавим, что жители Херсонской области, вынужденно эвакуированные из-за угрозы подтопления населенных пунктов, могут найти временное бесплатное жилье в безопасных регионах. Для этого можно воспользоваться специальной программой "Убежище".

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